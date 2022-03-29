Глава Минэкономразвития назвал главные вызовы для экономики России в условиях санкций

Главной задачей для российской экономики в новых условиях санкций станет поиск новых поставщиков, новых рынков сбыта, реструктуризация производства и логистика, считает министр экономического развития Максим Решетников. Своим мнением он поделился в ходе форуме «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

«Потребуется время, чтобы восстановить экономическую активность. Кризис носит структурный характер — внешние ограничения на экспорт, импорт, проблемы в логистике вынуждают производителей искать новых поставщиков, новые рынки, перенастраивать производство и перенастраивать логистику. Это, наверное, одна из ключевых задач на сегодняшний день», — уверен чиновник.

Он добавил, что «финансовые рынки ищут новую точку равновесия, и хотя за эти три недели уже проделана большая работа и наступила некоторая стабилизация, тем не менее, все это займет больше времени».

Глава Минэкономразвития напомнил, что санкции для страны не новое явление, поскольку Россия живет в данных условиях с 2014 года. При этом, по его словам, сегодня экономика структурно более стабильна, чем когда-либо прежде.

«Создана национальная платежная инфраструктура — системы платежных карт, быстрые платежи и передача финансовых сообщений. Поэтому уход Visa и Mastercard из России, отключение от SWIFT не привели к сбоям в платежах внутри страны», — сказал Решетников.

Он также сообщил, что за последние годы властям удалось укрепить продовольственную безопасность страны, увеличить расчеты в рублях, диверсифицировать структуру экспорта и снизить долю нефтегазовых доходов в федеральном бюджете.

