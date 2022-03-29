Американцы назвали главные проблемы США: такого не было 40 лет

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса Gallup, доля американцев, считающих инфляцию главной проблемой США, достигла самого высокого уровня почти за 40 лет, сообщает Bloomberg.

Почти каждый пятый американец, или 17%, респондентов, опрошенных 1-18 марта, назвал инфляцию самой серьезной национальной проблемой. В феврале этот показатель составлял 10%.

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Потребительские цены в США растут самыми быстрыми темпами за последние четыре десятилетия, опережая рост заработной платы. Цены на бензин близки к рекордно высоким показателям — намного выше 4 долларов за галлон по всей стране.

22% респондентов при этом считают федеральное правительство главной неэкономической проблемой США, события на Украине волнуют 9% американцев, а коронавирус практически пропал из повестки.

Ранее исследование Мичиганского университета показало, что потребительские настроения в США в марте оставались на десятилетнем минимуме. При этом политические ориентации резко поляризуют респондентов. По данным Gallup, почти 80% сторонников республиканцев обеспокоены инфляцией, что более чем вдвое превышает соответствующий показатель среди демократов.

Однако пока ситуация в США еще далека от кризиса начала 1980-х годов, когда главной проблемой инфляцию считали почти 52% респондентов. Тогда потребительские цены выросли на 14,8% в годовом исчислении по сравнению с 7,9% в феврале этого года.

Опрос также показал, что американцы все более пессимистично оценивают перспективы экономики США: 75% опрошенных заявили, что ситуация ухудшается, что сопоставима с настроениями апреля 2020 года, когда началась пандемия.