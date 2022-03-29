Игра в геополитику с Россией дорого обойдётся Великобритании

Жителям Великобритании предстоят очень непростые времена из-за санкций, которые власти страны ввели против России, однако британский кабмин пока не осознаёт угрозу.

Об этом в интервью местным СМИ, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил генерал в отставке Джонатан Шоу. По его мнению, при попытке Лондона освободиться от влияния Москвы — в частности, ввести запрет на импорт пшеницы и нефти — уровень жизни населения значительно ухудшится. Он убеждён, что жители Соединённого Королевства, как и члены правительства, имеют неверное представление о серьезности последствий новой холодной войны с Российской Федерацией.

Шоу напомнил, что все последние годы Великобритания не уделяла первостепенного внимания экономике, неразумно заключая сделки с различными партнерами, в том числе, не самыми демократичными, например, с такими, как Саудовская Аравия. Благодаря этому подходу Лондон получил доступ к недорогому топливу, что напрямую влияет на качество жизни местного населения. Но в случае с Россией британские власти решили вообще отодвинуть вопросы экономики на второй план.

«Сейчас Борис Джонсон почему-то решил, что с Москвой надо играть в геополитику, а не в экономику, и за это нам всем придётся дорого заплатить. И мы должны это чётко понимать это», — резюмировал генерал, призвав психологически подготовить население Соединённого Королевства к долгосрочному снижению уровня жизни.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по данным британских СМИ, санкционные ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива усугубляют энергетический кризис, с которым сталкивается Соединённое Королевство. В частности, отмечалось, что Россия до введения новых санкций была крупным поставщиком древесных гранул, которые британцы использовали для отопления своих домов, но сейчас местные импортеры вынуждены в срочном порядке искать альтернативные источники закупок.

Прекращение поставок гранулированной древесины из России, по мнению специалистов, вызовет резкий рост цен на отопление для владельцев котлов, работающих на биотопливе.