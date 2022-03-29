Индия покупает подсолнечное масло у России по рекордным ценам за доллары

Компании из Индии законтрактовали 45 тыс. тонн российского подсолнечного масла по рекордно высокой цене на поставки в апреле, так как его стоимость на местном рынке резко возросла из-за прекращения поставок из Украины. Об этом сообщила во вторник газета The Economic Times.

Издание уточняет, что поставки из России могут помочь крупнейшему в мире импортеру пищевого растительного масла сократить его дефицит в то время, когда доступность этого продукта снизилась из-за решения Индонезии ограничить экспорт пальмового масла и слабого урожая сои в Южной Америке.

Газета указывает, что покупатели в Индии приобрели необработанное подсолнечное масло по рекордной цене в 2150 долларов за тонну, включая стоимость, страховку и фрахт (CIF). До обострения ситуации в Украине цена составляла 1630 долларов.

«Поскольку в Украине невозможно загружать суда, покупатели пытаются обеспечить поставки из России», - цитирует издание директора Gemini Edibles & Fats India Pvt. ООО Прадипа Чоудри. Эта компания законтрактовала 12 тысяч тонн российского подсолнечного масла на апрель, указывает газета.