О намерении покупать нефть у России заявила еще одна страна

Страсти на энергетических рынках накаляются. Российские энергетики не сидят, сложа руки, и активно ищут новых покупателей нефти и газа. Одним из перспективных регионов для российских энергоносителей является Юго-Восточная Азия, в том числе и крупнейшая экономика региона — Индонезия. Джакарта состоит в организации G-20 и планирует провести осенью ее саммит. Причем, в Индонезии, по крайней мере, пока заявляют, что ждут российскую делегацию.

Как сообщает Jakarta Globe со ссылкой на директора государственной энергетической компании Pertamina Нике Видьявати, компания готова покупать у России нефть по выгодным ценам.

Статья по теме: Китайская госкомпания Sinopec сделала важное заявление о покупке российских нефти и газа

«При текущих ценах и геополитической ситуации мы видим возможность покупать у России нефть по хорошей цене», — сообщила Нике законодателям, выступая на заседании Комиссии VI Палаты представителей Индонезии, которая занимается торговлей, кооперативами и госпредприятиями, инвестициями и так далее.

По словам Нике, Тауфик Адитияварман, возглавляющий Kilang Pertamina Internasional, «дочку» Pertamina, которая специализируется на работе с нефтеперерабатывающими заводами, сейчас активно обсуждает возможность закупок российской нефти с представителями МИД Индонезии и центробанка Bank Indonesia.

Статья по теме: Индия купит в ближайшее время нефть у России

«С точки зрения политики проблем нет, но только в том случае, если мы имеем дело с российскими компаниями, которые не попали в санкционные списки Запада», — объяснила обстановку Нике.

Она также обратила внимание депутатов на то, что Pertamina будет работать с российскими компаниями исключительно на основе модели В2В. Это значит, что дела будут вестись не с физическими покупателями, а с такими же компаниями.

Pertamina собирается перерабатывать российскую нефть на НПЗ Балонган, но это станет возможным лишь летом, после окончания модернизации завода в мае. Сейчас НПЗ Балонган может работать только с нефтью с низким содержанием серы. Именно такую нефть добывает Saudi Aramco. Стоит аравийская нефть довольно дорого, и ее поставки ограничены.

«После модернизации в мае 2022 года, — объясняет Нике, — Балонган сможет перерабатывать любые марки нефти».

Если Pertamina удастся осуществить свои планы, то Индонезия присоединится к Китаю и Индии, которые покупают российскую нефть по выгодным ценам. Российская нефть интересует Pertamina из-за низких цен еще и потому, что индонезийские нефтяники надеются при помощи дешевой нефти из России сбалансировать свой бюджет. Дешевая нефть необходима для Джакарты, потому что она еще в прошлом году установила ограничения по росту цен для двух самых популярных у индонезийских автолюбителей сортов бензина: Pertalite и Pertamax. Цены на топливо пришлось заморозить несмотря на то, что в прошлом году глобальная цена нефти выросла на 74%.

Предполагалось, что правительство компенсирует Pertamina убытки, но денег нефтяники до сих пор так и не получили. В понедельник министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати заявила, что правительство должно Pertamina за 2020-21 годы 85,4 мдрд индонезийских рупий (5,9 млрд долларов).

Индонезийские власти установили для «черного золота» цену, на основании которой каждый год рассчитывается госбюджет. В этом году, скажем, экономисты сделали это с учетом стоимости барреля в 63 доллара. Однако в марте цена уже подорожала почти вдвое — 114 долларов, а аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на нефть.