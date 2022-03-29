Из России стали уезжать трудовые мигранты

Представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор в России рассказали «Ведомостям» о начавшемся в конце февраля оттоке трудовых мигрантов на родину. По словам экспертов, это происходит из-за введения антироссийских санкций и падения курса рубля.

«Если люди приезжали, чтобы заработать и отправлять деньги домой, из-за курса рубля им стало это невыгодно. Раньше 1000 рублей давала 1400 сомов. Сейчас – 600 сомов. Кроме того, сокращается число строек и заказов на ремонт из-за роста цен на стройматериалы, а мигранты часто заняты в этой сфере», – пояснил создатель проекта по адаптации трудовых мигрантов из Киргизии «Билим» Максатбек Абдуназар.

По словам юриста, представителя узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова, сейчас стало затруднительно отправлять денежные средства на родину. Если раньше мигранты пользовались Western Union и такими банками, как Сбербанк и ВТБ, то сейчас денежные переводы по картам Mastercard и Visa невозможны.

Председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев отметил, что многие трудовые мигранты столкнулись еще и с тем, что почти все авиарейсы отменили, а те, что остались стали очень дорогими. Для сезонных рабочих 30 000-200 000 рублей за билет – неподъемная сумма.

Ранее «Эксперт» писал, что из-за отъезда в связи с пандемией рабочих-мигрантов и затруднений с их возвращением в Россию многие компании оказались не в состоянии поддерживать производственный процесс. Строительные, аграрные, логистические компании, рестораторы и отельеры заявляли о дефиците примерно трети рабочих рук. Помимо этого на кадровую ситуацию повлияла и перестройка экономики: в пандемию стали бурно развиваться онлайн-сервисы, службы доставки и такси — спрос на работников здесь вырос почти втрое. Многие российские рабочие перешли туда на более высокие зарплаты и не хотят возвращаться на прежнюю работу.

