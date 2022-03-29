Михельсон купил 112,8 тысячи глобальных депозитарных расписок «НОВАТЭКа» за €10,3 млн

Глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон приобрел 112,8 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR) компании за €10,3 млн.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «НОВАТЭКа», цена одной ценной бумаги составила €91,7. Уточняется, что сделка была совершена на внебиржевом рынке накануне, 28 марта.

В понедельник курс евро на Московской бирже опустился на 8% — до 96,6 рубля. В тот же день цена обычной акции «НОВАТЭКа» на момент закрытия торговой площадки составляла 1,379 тыс. рублей за штуку.

Соотношение GDR к обыкновенным акциям составляет один к 10 — то есть при пересчете в рубли на момент сделки рыночная стоимость (в соответствии с данными Мосбиржи) составляла бы €142 за одну GDR, что почти в 1,5 раза больше стоимости GDR в рамках совершенной сделки, отмечает агентство.

Акции компании котируются на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже. Крупнейшими акционерами «НОВАТЭКа» выступают структуры российских предпринимателей Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, а также французская Total.

На прошлой неделе «Эксперт» писал, что Геннадий Тимченко, попавший под санкции Запада, покинул совет директоров компании. Ранее Евросоюз ввел новые санкции против ряда россиян, среди которых оказался и Тимченко, который не был включен в список утвержденных кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров компании. «Геннадий Николаевич Тимченко покинул Совет директоров Компании по собственному желанию с 21 марта 2022 года», — говорится в сообщении «НОВАТЭКа».