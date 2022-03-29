Минфин объявил о выкупе евробондов за рубли

Минфин РФ объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости, оплата, включающая накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу ЦБ на эту дату, говорится в сообщении министерства.

«Владельцы выкупаемых облигаций в период с 16:00 29 марта 2022 г. по 17:00 30 марта 2022 г. направляют НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина России. Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход на дату оплаты, будет осуществлена 31 марта 2022 г. в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на указанную дату», — сообщили в Минфине.

Главный стратег компании «Атон» Александр Кудрин пояснил агентству «Прайм», что из-за блокировки переводов как бумаг, так и денег со стороны Euroclear в НРД, многие держатели еврооблигаций не могут получить купонные выплаты даже по тем инструментам, по которым платежи уже прошли. Предложенный механизм решит эту проблему, но инвесторам придется согласиться с получением рублей, а не долларов.

Ранее «Эксперт» писал, что Министерство финансов России полностью выполнило свои обязательства по выплате купона на 102 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям. Национальный расчетный депозитарий получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям данного выпуска 28 марта. Выпуск Россия-35 на 3 миллиарда долларов был размещен Министерством финансов в марте 2019 года, а в июне того же года ведомство добавило выпуск облигаций еще на 1 миллиард долларов.

