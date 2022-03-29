Минфин погасил долг на 102 миллиона долларов по суверенным евробондам

Министерство финансов России полностью выполнило свои обязательства по выплате купона на 102 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям, сообщает ведомство. Срок погашения долга истекал в 2035 году.

Национальный расчетный депозитарий получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям данного выпуска 28 марта.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации выполнены Министерством финансов страны в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», - говорится в сообщении министерства.

28 марта Минфин России должен был выплатить купон по еврооблигациям, выпущенным со сроком погашения в 2035 году, на сумму 102 миллиона долларов. Выпуск Россия-35 на 3 миллиарда долларов был размещен Министерством финансов в марте 2019 года, а в июне того же года ведомство добавило выпуск облигаций еще на 1 миллиард долларов.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее напомнил, что по выпускам российских еврооблигаций, - с 2018 года и далее, в эмиссионных документах напрямую заложена возможность осуществлять выплаты в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

