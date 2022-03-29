Минцифры рекомендовало мобильным операторам а России ограничить безлимитные тарифы

Минцифры выпустило рекомендации для операторов мобильной связи по ограничению потребления безлимитного трафика абонентами сетей связи. Ведомство также предлагает ограничить безлимитные тарифные планы и сократить объем трафика, потребляемого по тарифным планам. Предложения изложены в письме операторам, копия которого имеется в распоряжении агентства РИА Новости.

«В текущих условиях мы рекомендуем сбалансировать объем потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи по тарифным планам, в том числе путем обеспечения разумного сокращения таких объемов. Исключить безлимитное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе путем ограничения безлимитных тарифных планов», - говорится в письме.

Уточняется, что рекомендации выпущены с целью организации «надлежащего функционирования сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи». Также нововведения призваны обеспечить равномерную нагрузку на сеть.



28 марта стало известно, что Министерство финансов России в рамках антикризисной программы поддержки телекоммуникационной отрасли освободило операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE федеральных трасс и населенных пунктов с населением более тысячи человек. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).