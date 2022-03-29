Джон Миршаймер: Запад несет основную ответственность за кризис вокруг Украины

Кризис вокруг Украины – самый опасный международный конфликт после ракетного инцидента на Кубе 1962 года, пишет профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье, опубликованной журналом Economist. Для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, необходимо разобраться в его причинах.

Распространенный на Западе взгляд на эту проблему заключается в том, что Владимир Путин – иррациональный человек, агрессор, с которым невозможно общаться и который зациклен на создании великой России по образу и подобию Советского Союза, говорится в статье. Отсюда следует, что, с точки зрения Запада, в нынешнем конфликте полностью виноваты он и Россия.

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Однако это ошибочная точка зрения, указывает Миршаймер. Запад и, особенно, Америка несут главную долю вины за кризис, начавшийся в феврале 2014 года. Сейчас его обострение угрожает не только разрушить Украину, но и имеет потенциал перерасти в ядерную войну между Россией и НАТО.

Все неприятности вокруг Украины, напоминает американский политолог, начались на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, когда под давлением администрации Джорджа Буша Альянс объявил о том, что Украина и Грузия станут его членами. Реакция российского руководства была немедленной: оно гневно охарактеризовало это решение как экзистенциальную угрозу России и поклялось бороться с ней.

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Если верить солидному российскому журналисту, пишет ученый, то «мистер Путин сильно рассердился» и предупредил, что если Украина вступит в НАТО, то сделает это без Крыма и восточных регионов. Т.е. она просто развалится.

Америка проигнорировала красную линию Москвы и продолжила работать над тем, чтобы сделать Украину восточным форпостом Запада на российских границах. Эта стратегия состояла из двух главных элементов: приблизить Украину к Евросоюзу и превратить ее в прозападную демократию.

Постепенно эти усилия привели к беспорядкам в феврале 2014 года. В результате поддержанного Америкой переворота пророссийский президент Украины Виктор Янукович бежал из страны.

Следующая серьезная конфронтация произошла в декабре 2021 года и напрямую привела к горячему конфликту. Ее главная причина состояла в том, что Украина фактически стала членом НАТО. Процесс начался в декабре 2017 года, когда администрация Трампа решила продать Киеву «оборонительное оружие». При этом не очень понятно, что можно считать «оборонительным» оружием. Москва со своими союзниками на Донбассе считала его наступательным. К процессу вооружения Украины подключились и другие страны НАТО. Они не только поставляли ей оружие, но готовили ее военных, а также приглашали ее участвовать в совместных воздушных и морских учениях. В июле 2021 года, например, Киев и Вашингтон организовали крупные учения «Морской бриз» в Черном море, в которых участвовали военные моряки из 32 стран. В ходе этих учений действиями британского эсминца российских военных пытались спровоцировать открыть огонь.

Связи между Украиной и Америкой продолжали укрепляться и при администрации Байдена. Эта решимость хорошо просматривается в подписанном в ноябре Энтони Блинкеном, американским госсекретарем, и его украинским коллегов Дмитрием Кулебой важного документа «Хартия о стратегическом партнерстве между США и Украиной». Его цель — подчеркнуть решимость проведения реформ на Украине для укрепления стратегического партнерства с США. Хартия также подчеркивала, что стороны будут руководствоваться Декларацией саммита в Бухаресте в 2008 году.

Неудивительно, пишет Миршаймер, что в Москве резко отреагировали и квалифицировали ситуацию как неприемлемую. Практическим результатом стало разворачивание прошлой весной российской армии на границе с Украиной, чтобы показать Вашингтону решительный настрой. Однако должного эффекта это не имело, администрация Байдена все больше сближалась с Украиной. Это подтолкнуло Россию к провозглашению в декабре полномасштабного дипломатического противостояния. Как объяснил министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Мы достигли точки кипения».

Россия потребовала письменных гарантий в том, что Россия никогда не вступит в НАТО и что Альянс отодвинет инфраструктуру на линию, где она находилась в 1997 году. Последовавшие переговоры закончились неудачно.

«Изменений нет, — констатировал госсекретарь Блинкен. — Изменений не будет».

Через месяц российские войска перешли границу, чтобы избавиться от угрозы со стороны НАТО.

Эта интерпретация событий противоречит заявлениям, которые как мантру повторяет Запад, отмечает автор статьи. США с союзниками пытаются представить, что расширение НАТО никак не связано с кризисом вокруг Украины и что во всем виноваты экспансионистские планы Путина. В недавнем ответе НАТО Москве говорится, что «НАТО является оборонительным союзом и не представляет угрозы России». Однако факты говорят об обратном, уверен Миршаймер. Для начала: речь идет не о том, что западные лидеры говорят о намерениях и планах НАТО, а о том, как в Москве видят и оценивают действия НАТО.

Президент Путин, пишет политолог, верит в крепкие связи, связывающие Россию и Украину. При этом Владимир Путин крайне мало что-либо говорил о захвате новых территорий для воссоздания Советского Союза или великой России. В то же время, после Бухарестского саммита НАТО российские руководители неоднократно подчеркивали, что видят во вступлении Украины в НАТО экзистенциальную угрозу, которую необходимо во что бы то ни стало предотвратить. Как отмечал в январе Сергей Лавров, «ключ ко всему – гарантии, что НАТО не продолжит расширение на восток».

Западные лидеры, со своей стороны, до 2014 года редко говорили о том, что Россия представляет военную угрозу Европе. А сразу после обострении кризиса американские и европейские политики не могли признать, что это они его спровоцировали своими попытками интегрировать Украину в Запад. Они заявили, что главной причиной происходящего является российский реваншизм и желание России доминировать на Украине.

По словам Джона Миршаймера, его версию о причинах конфликта подтверждают многочисленные предупреждения авторитетных и известных американских экспертов по международной политике относительно расширения НАТО еще с девяностых годов прошлого века. Министерство обороны США во время Бухарестского саммита возглавлял Роберт Гейтс, считавший, что попытка включить Украину и Грузию в НАТО была бы слишком радикальной. На том саммите, кстати, и немецкий канцлер Ангела Меркль, и французский президент Николя Саркози возражали против предоставления Украине членства в НАТО, потому что опасались рассердить Россию.

В заключение своего анализа конфликта вокруг Украины американский политолог добавил, что мы находимся сейчас в крайне опасной ситуации и что политика Запада только усилила эти риски. В руководстве России не считают, что события на Украине как-то связаны с тем, что их «имперские амбиции» получили отпор. В их понимании, суть происходящего заключается в том, что они должны как-то противостоять прямой угрозе для будущего России. Необходимо помнить, как безжалостно и решительно могут действовать великие державы, когда считают, что их загнали в угол.

Америка же со своими союзниками пошла ва-банк. Они наращивают помощь Украине и одновременно пытаются при помощи экономических санкций нанести России максимальный ущерб. Эту тактику Путин считает едва ли не провозглашением войны, отмечает Миршаймер, указывая на необходимость, для разрешения этого конфликта, понимания его глубинных причин, и на серьезные риски, возникающие в ином случае.