Мосбиржа объявила дискретные аукционы по акциям VK и Fix Price после их роста более чем на 20%

Московская биржа сообщила о проведении дискретных аукционов по ценным бумагам VK и Fix Price после роста акций компаний более чем на 20%.

Об этом сообщается на сайте торговой площадки. По данным Мосбиржи на 10:55 мск, акции VK росли на 40,5%, до 415,8 рубля за бумагу. Акции Fix Price поднялись на 28,9%, до 372,2 рубля.

В минувший четверг, 24 марта, Московская биржа проводила дискретные аукционы по обыкновенным акциям компаний «Фосагро», «НОВАТЭК», «Норникель», «Татнефть», «Роснефть», «Полюс» и «Магнит», а также по привилегированным акциям Сбербанка и «Сургутнефтегаза».

Накануне, 28 марта, Банк России решил возобновить торги всеми акциями, а также корпоративными и муниципальными облигациями. Рубль начал неделю с мощного роста, укрепившись к доллару на 6,5% и закрыв день по котировке 89,75 руб. за доллар. Рынок акций его примеру не последовал, снизившись по Индексу Мосбиржи на 2,15%.

Ранее «Эксперт» писал, что VK намерена поддержать блогеров, которые начали активно перемещаться в соцсеть на фоне значительного роста ее аудитории. Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации. В СМИ отмечают, что это крупнейшая программа поддержки авторов в истории сети. Прогнозируется, что авторы смогут заработать за это время около 600 млн рублей.

В декабре прошлого года холдинг Алишера Усманова USM продал свою мажоритарную долю в группе VK (ранее Mail.ru Group, главный актив которой — соцсеть «ВКонтакте», а также «Одноклассники», «Мой мир», почтовый сервис Mail.ru) страховой компании «Согаз» (находится под контролем «Газпрома»). Сумма сделки, по оценкам наблюдателей, могла исчисляться в диапазоне от 6 до 16 млрд рублей. Новым гендиректором VK стал бывший первый вице-президент «Ростелекома» и сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, Владимир Кириенко.

Fix Price — крупнейшая в РФ сеть магазинов низких фиксированных цен. Компания основана в 2007 году, на сегодняшний день она работает в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Узбекистане, Грузии и Киргизии. В марте прошлого года ретейлер провел IPO своих GDR на Лондонской и Московской биржах.