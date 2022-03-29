Нефть продолжает дешеветь на фоне вспышки COVID в Китае

Мировые цены на нефть продолжили снижаться утром 29 марта, свидетельствуют данные торгов. Отрицательная динамика, по мнению аналитиков рынка, прослеживается из-за опасения инвесторов за состояние экономики из-за вспышки COVID-19 в Китае.

По состоянию на 8.09 по московскому времени цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,3%, до $108,07 за баррель, фьючерсов на WTI с поставками в мае подешевели на 1,36%, до $104,52.

Рынок нефти продолжает негативную ценовую динамику на фоне растущих опасений за мировую экономику в связи со вспышкой COVID-19 в крупнейшем импортере нефти — Китае. Ранее правительство страны было вынуждено ввести строгие ограничительные меры, чтобы остановить новую вспышку пандемии.

В общей сложности с начала недели цена на нефть марки Brent снизилась на 10,47%, а WTI — на 8,3%.

«Спрос на нефть в Китае составляет примерно 15 миллионов баррелей в день», - рассказал агентству Bloomberg Энди Липоу, президент Lipow Oil Associates LLC в Хьюстоне.

Специалист отметил, что масштабы снижения продаваемых объемов отражают опасения по поводу того, что ограничения на коронавирус в Китае могут распространиться на другие регионы. Процесс может существенно повлиять на спрос в то время, когда рынок нефти пытается найти альтернативы поставкам российской нефти, резюмировал Липоу.

