Отказ США от российского урана: и хочется, и колется

Стоимость урана находится вблизи максимальных уровней за последние десять лет. Причиной такого взлета являются не только политические события, но и фундаментальные факторы. По самым скромным оценкам аналитиков, уран уже в обозримой перспективе может достичь уровня 70 долларов за фунт, после чего запросто рвануть и к 95 долларам.

Санкции — вряд ли, хорошие перспективы — скорее всего

По состоянию на 28 марта цена урана составила 59,2 за фунт, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Росту цен способствовало изменение фундаментальных факторов и политического отношения к отрасли на фоне сложившегося дефицита энергоресурсов.

Дело в том, что низкие цены на уран, державшиеся в последние годы, привели к закрытию крупных производств, а также к снижению производства урана в Казахстане (40% доля мирового рынка необогащенного урана), поясняет эксперт. Однако, усиление «зеленой» повестки в экономике и признание атомной отрасли «чистой» энергетикой, привело к резкому росту интереса к этому виду энергоносителей. Возникшие инвестиционные фонды активно скупали запасы урана на вторичном рынке, снижая его доступность для коммунальных предприятий. Это сильно разогрело рынок.

Как напоминает Лукичева, в рамках агрессивной санкционной политики со стороны США там звучали и голоса, призывавшие распростанить ее на импорт урана. Россия является крупнейшим поставщиком обогащенного урана на мировой рынок, занимая 52% в общемировых поставках. Однако, уран не является биржевым товаром. Это значит, что все поставки урана в США и остальной мир компанией Росатом производятся по долгосрочным контрактам. Любое прерывание или отказ от поставок будет грубым нарушением контракта. В связи с этим введение санкций на поставку урана крайне маловероятно, говорит эксперт. Кроме того, коммунальные предприятия в США вовсе не желают отказываться от дешевого российского урана и отдельно лоббируют отсутствие санкций в этом сегменте энергетического рынка.

Нельзя забывать и о том, что замену обогащенному урану из России в случае введения санкций найти будет крайне тяжело: все объемы распределены на годы вперед и проданы по долгосрочным контрактам, а запасы на вторичном рынке уже раскуплены. Также отсутствие топлива на АЭС несет серьезный риск аварии, и это — еще один фактор, удерживающий горячие головы от введения санкций на рынке урана.

То есть, полагает Лукичева, перспективы у урана благоприятные: ожидается рост спроса на сырье при весьма ограниченном росте предложения. Разработку новых шахт и увеличения добычи следует ожидать, но они часто сопряжены с растущими экологическими требованиями и необходимостью развития новых технологий. Хороший вклад в отрасль может внести развитие малых АЭС, которые активно продвигаются в настоящее время в западных экономиках. Так или иначе, прогноз по ценам на уран остается на уровне 70 долларов за фунт в перспективе нескольких лет.

Будет расти, но неспеша. А если испугается — то быстро

Стоит отметить, что после взлета урановых котировок в первой половине марта до 60,38 доллара за фунт (максимума с марта 2011 года) произошел небольшой откат к отметке 55,45 доллара за фунт, а за ним — и новый рост к 59,20 доллара, где цены дрейфуют уже пятый торговый день подряд, начиная с прошлого вторника.

Подобная динамика цен очень точно отражает происходящее на рынке урана, говорит Антон Быков, старший аналитик компании Esperiо. С одной стороны, здесь есть место долгосрочным факторам, постепенно повышающим цены из-за структурного дисбаланса между мировым уровнем производства (48-50 тыс. тонн в год) и потреблением (62-64 тыс. тонн в год). А с другой, в этот размеренный рост урановых котировок вмешиваются краткосрочные факторы неопределенности: сейчас это возможность введения взаимных ограничений на поставки урана из России в США.

«Если отбросить санкционные риски, то можно уверенно говорить о приоритетности сценария медленного роста цен на уран к середине 2023 года до нового равновесного уровня 85-95 долларов за фунт, — отмечает эксперт. — Основным триггером этого процесса будет растущее понимание необходимости наращивания мощностей мирного атома для обеспечения собственной энергетической безопасности и одновременного выполнения целей зеленой повестки».

Однако, продолжает Быков, после того как цены на уран поднялись выше важнейшего уровня сопротивления 58 долларов за фунт, рынок оказался на грани запуска экспоненциальной модели роста к 85-95 долларам за фунт не к июлю 2023 года, как предполагает сценарий устойчивого роста, а к июлю 2022 года. Поводом (а возможно и причиной) столь сильного и быстрого роста может быть только один фактор: введение ограничений на поставки из России в США. С точки зрения экономической логики, подобные меры должны выглядеть как крайне маловероятные, однако ряд крупных западных экономик в последние недели с легкостью разменивают коммерческие выгоды на политическую солидарность.

Для США вопрос замещения поставок урана из России может носить, помимо политического, еще и стратегический характер — под таким углом там могут смотреть на обеспечение собственной энергетической безопасности, уверен Быков. В США около 20% электроэнергии вырабатывают 93 АЭС, 50% обогащенного урана для которых поставляют Россия, Казахстан и Узбекистан, являющиеся в понимании Вашингтона союзниками. С точки зрения экономической логики отказ сразу трех стран от поставок урана в США можно назвать событием невероятным, но учитывая текущие геополитические реалии, оно из невероятного превращается в маловероятное. А этого уже достаточно, чтобы США начали принимать меры для обеспечения своей безопасности, потому что одномоментно заменить поставки России, Казахстана и Узбекистана невозможно.

Поэтому, полагает Антон Быков, если США собираются снизить свою зависимость от «урановой триады», логично начинать с замещения поставок из России, на которую приходится до 20-23% используемого на американских АЭС урана. В этой связи логичной выглядит активность американских конгрессменов, которые уже внесли двухпартийный законопроект об отказе от российского поставок.

Временным ориентиром, который даст понять, будет ли запущен сценарий экспоненциального роста цен на уран к 85-95 долларам за фунт, станет следующая неделя считает Быков. Если к пятнице, 8 апреля, американские конгрессмены не примут решения об ограничении поставок урана из России, и при этом котировки окажутся ниже 58 долларов за фунт, то рынок вернется к сценарию медленного, но уверенного роста к июлю 2023 года. А в следующие несколько месяцев можно будет ожидать отката цен к $40,00-45,00 за фунт.

Если же поставки из России будут запрещены, а цены в пятницу, 8 апреля, окажутся выше 58 долларов за фунт, то базовым станет сценарий роста до 85-95 долларов к июлю 2022 года.