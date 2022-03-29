Параллельный импорт: малый и средний бизнес привезут в Россию все, что нужно

В ближайшее время Министерством промышленности и торговли РФ будет представлен план по решению проблемы дефицита из-за ухода ряда брендов и компаний из России. Речь идет о «широком перечне товаров, по которым выросли цены».

По заявлениям Минпромторга, в данный перечень войдет продукция, которая «необходима для насыщения потребительского рынка».

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Все будет легально

Идею о легализации параллельного импорта поддержали и в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС). При этом глава пресс-службы ведомства Максим Шаскольский заметил в СМИ, что «параллельный импорт не должен применяться в случае, если правообладатели либо иные лица с его согласия локализовали и обеспечили непрерывное производство товаров на территории России».

Противниками подобного решения ранее выступили компании-члены Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Так, в АЕБ подчеркнули, что легализация параллельного импорта «противоречит долгосрочным интересам России и других стран ЕАЭС и негативно влияет на инвестиционный климат, тем самым препятствуя дальнейшему развитию промышленности и локализации иностранных производств». Также было указано на риски увеличения импорта контрафактной продукции, в том числе лекарств.

Между тем, российские эксперты напоминают, что легализация параллельного импорта — вопрос, единой концепции по которому до сих пор нет в мире. Россия, кстати, долгое время выступала за запрет подобной торговли. Хотя с контрафактом на самом деле она не имеет ничего общего.

«Конечно, параллельный импорт и контрафакт — это не совсем связанные между собой вещи. Да, с контрафактом борются все. Но в мире есть несколько концепций, связанных именно с параллельным импортом и нет единых правил. Некоторые государства придерживаются правила так называемого международного исчерпания права, суть которого заключается в том, что если товар когда-то, где-то был легально введен в оборот на территории какой-то страны, то дальше права над этим товаром утрачиваются. В России до недавнего времени были более жесткие правила, у нас параллельный импорт был запрещен. И соответственно сейчас, в условиях, когда многие компании ушли с российского рынка, и некоторые бренды объявили даже более широкие санкции, чем от них это требует правительство, на какой-то период времени будет актуален вопрос насыщения нашего рынка товарами, производимыми данными компаниями. Особенно если альтернативы какой-то нет или ее поиск займет время», — напомнила «Эксперту» руководитель Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина.

В свою очередь, легализацию параллельного импорта не совсем правильно называть неким «наказанием компаний» за уход с российского рынка, полагает эксперт. Как полагает Галина Баландина, снятие с российского бюизнеса обязательства поддерживать права правообладателей — скорее вынужденное решение. Однако сам спор о необходимости легализации параллельного импорта отнюдь не был вызван введением столь жестких санкций.

«У нас спор о целесообразности сохранения параллельного импорта ведется последние лет 15 между юристами, экономистами, представителями разных отраслей. Аргумент “за”: если мы поддерживаем подобный режим торговли, то получаем дополнительный контроль за качеством ввозимых товаров со стороны правообладателей. Сами страны, через которые идут товары до попадания на территорию РФ, помогают государству бороться с подделками и так далее. Аргумент “против”: потребители товара будут находиться в ущемлённом состоянии. Потому что покупатели находятся в зависимости от уровня предъявляемых товаров. А он, может быть, хоть и безопасный, но разный для европейского, азиатского или африканского рынка. И противники говорят, что потребитель должен сам выбирать. Другая история — это конкуренция. Чем больше возможности представлять товары на рынке, тем выше уровень конкуренции, а она заставляет производителей больше заботиться о повышении качества и снижении цен. Но золотой середины в России так и не было найдено», — считает Галина Баландина.

По мнению эксперта, некоторые проблемы с легализацией параллельного импорта все-таки могут возникнуть. И связаны они, в первую очередь с тем, что общего решения для всех областей не существует.

«Есть товары с повышенным риском их подделки. Например, лекарственные средства. Есть товары, которые технологически должны быть завязаны на ареал их использования — электроника и бытовая техника, когда учитывают в настройках особенности страны. Поэтому здесь, действительно, универсального рецепта нет. Но я приветствуют параллельный импорт именно брендов тех компаний, которые приостановили или полностью прекратили поставки. Спрос на эти товары все равно будет, и мы это видели раньше, когда запрещенные товары закупали в той же Турции, ОАЭ или Европе. Тогда зачем нам усиливать предпосылки для теневого рынка, если товары могут быть легально представлены на территории РФ», — заметила Галина Баландина.

Возврат в 90-е нам не грозит

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец заявил «Эксперту», что параллельный импорт станет настоящим «спасательным кругом» для целого ряда отраслей на данном этапе. В частности — автомобилестроения и бизнеса, связанного с обслуживанием авто.

«У нас есть огромная проблема запчастей для авто. В стране около 60 млн автомобилей. И по оценкам специалистов, 10% процентов автопарка без нужных деталей просто встанет. При этом есть поставки запчастей ушедших брендов, которые идут на, например, Казахстан. Дальше туда приедут люди, которые закупают и привозят их в Россию. Сами же запчасти — легальные», — отметил он.

Тем не менее Алексей Зубец полагает, что легализация параллельного импорта не просто поможет российской экономике, но и подстегнет бренды, которые ушли, к возвращению.

«Потому что они понимают — если ушли, их место будут занимать другие люди, а основной производитель ничего не заработает. По большому счету, стоит вопрос, как им будет позволено вернуться. Возможна “показательная порка” брендов. И в этом случае разворот на нелицензионные рынки — это обход тех же санкций, а с другой стороны воспитательная мера», — добавил он.

Алексей Зубец считает, что многим российским потребителям вернуться к подобному типу продаж не составит труда. Ранее данная практика широко распространялась в 1990-е годы, а потому для кого-то это будет просто возврат к уже опробованной схеме. Хотя о реальном и столь часто прогнозируемом «апокалиптично настроенными аналитиками» возвращении в «лихие девяностые», конечно, никто не говорит.

«Речь просто о возврате к таким формам организации торговли. В принципе, Владимир Путин прямо сказал, кто нас спасет — это средний и малый бизнес, который и привезет в Россию все что нужно», — заключил Алексей Зубец.