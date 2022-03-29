Пассажиропоток аэропортов России в феврале составил почти 12 млн человек

В феврале 2022 года российские аэропорты обслужили 11,9 млн человек, что на 24% больше чем в том же месяце прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Отмечается, что основной пассажиропоток составили полеты внутри России — на них пришелся 81% от общего числа обслуженных пассажиров. «За январь-февраль 2022 года объем авиаперевозок через аэропорты России составил 26,7 млн человек, +32% к аналогичному периоду 2021 года», — указывается также в сообщении.

Как отмечает «Интерфакс», пассажиропоток международного аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону вырос, несмотря на временное закрытие в конце месяца. В феврале воздушная гавань обслужила 152,7 тыс. человек, что на 0,8% больше, чем годом ранее. В январе-феврале текущего года пассажиропоток увеличился на 20,4% — до 377,94 тыс. пассажиров.

Ранее «Эксперт» писал, что авиационные власти РФ в очередной раз продлили запрет на полеты в 11 аэровокзалов центральной части и юга России, введенный после начала спецоперации. Воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не могут принимать и отправлять самолеты до 1 апреля 03:45 по московскому времени.

После начала спецоперации в Украине Евросоюз и еще несколько стран закрыли небо для самолетов, зарегистрированных в РФ, а также принадлежащих или зафрахтованных юридическим или физическим лицом из России. Россия ответила аналогичной мерой для 36 стран. В соответствующем списке Росавиации оказались Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция и Эстония. Теперь полеты из этих стран могут производиться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД РФ.