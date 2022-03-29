Послы стран Балтии вызваны в МИД из-за решения о высылке российских дипломатов

Послы Эстонии, Латвии и Литвы прибыли в здание российского МИД, куда их вызвали в связи с решением о высылке российских дипломатов, передает корреспондент РИА Новости.

Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, прибывший раньше всех, сообщил представителям СМИ перед входом в здание МИД, что пока не может прокомментировать вызов в дипломатическое ведомство.

«Давайте послушаем», - отметил дипломат.

Ранее источник сообщил журналистам о вызове послов стран Балтии в связи с решением Москвы выслать их дипломатов по принципу взаимности, - в ответ на высылку российских сотрудников дипведомств в странах Балтии.

18 марта Эстония и Латвия объявили о высылке трех российских дипломатов, напоминает агентство ТАСС. Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства РФ..