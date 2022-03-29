Санкции как возможность: московские предприниматели о бизнесе в новых реалиях

Меры поддержки Правительства Москвы помогают предпринимателям столицы выходить на зарубежные рынки и развивать бизнес даже в условиях санкций. Об этом рассказали сами представители бизнеса.

«Санкции заставили нас во многом пересмотреть алгоритмы бизнеса, как и многих российских производителей, работающих с импортируемым сырьем. Часть компонентов мы получали из Европы, сейчас мы активно ищем поставщиков в других странах, в этом нам помогает Московский экспортный центр. Практически сразу после нашего обращения центр предложил нам альтернативы, которые закрывают наши первичные потребности в сырье, и мы продолжаем выпускать продукцию, выстраивая новые логистические цепочки», - поделилась основатель компании «Tonka Perfumes Moscow» Мира Бруман.

Как рассказала Бруман, в 2022 году его компания планировала выйти на европейский рынок, но сейчас это не представляется возможным. И тем не менее, компания смогла быстро перестроить свои планы и вышла на два азиатских маркетплейса, являющихся крупнейшими торговыми площадками. «На этот год у нас также запланировано расширение производства и выпуск новых продуктов, средств для ухода за кожей, и мы по-прежнему настроены на реализацию этих замыслов», - добавил он. При заданном векторе политики импортозамещения и государственной поддержке российским производителям будет легче преодолеть все вызовы, уверена Бруман.

Энтони Джозеф Шур решил открыть барбершоп «Hippodrome» именно сейчас, потому что в валютном эквиваленте реализация проекта стала значительно дешевле. Это была покупка готового бизнеса с переделкой под себя.

«В виду сложившейся экономической ситуации мы внимательно изучили федеральные и региональные (московские) меры поддержки. Считаю, что моему бизнесу часть из них обязательно пригодится. Так, например, введение нулевого эквайринга при оплате по QR-коду плюс грантовая поддержка. Считаю, что, как минимум, на начальном этапе они очень помогут малому бизнесу», - сказал он. Шур считает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, его бизнес в своем ценовом сегменте будет пользоваться спросом.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что Центр поддержки экономики города Москвы, созданный весной 2020 года, продолжает оказывать информационное содействие столичным предпринимателям, в том числе, по новым антикризисным мерам и другим актуальным вопросам.

На сайте центра предприниматели могут ознакомиться с новостями о федеральных и городских мерах поддержки, задать вопросы, сообщить об имеющихся проблемах, высказать предложения о необходимых мерах поддержки. В центре также продолжает действовать горячая линия для бизнеса, мы фиксируем рост числа обращений в последние дни. Предприниматели уточняют информацию о мерах поддержки, а также получают консультации по другим актуальным для них вопросам.