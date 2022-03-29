Россия через полгода окажется в совсем другом интернете

Санкции Запада заметно отразились на развитии IT-сектора российской экономики. Уход некоторых иностранных компаний сопровождается отъездом IT-специалистов из страны.

Статья по теме: Софт в отключке: больно, но не фатально

Даже в ходе заседания Комитета Госдумы по информационным технологиям, на котором речь шла о «дальнейшем развитии отрасли в условиях санкций» было отмечено, что отъезд работников сферы наблюдается, но государство заинтересованно в поддержке отрасли и привлечению специалистов к работе внутри страны.

Спрос на специалистов растет

В числе прочего Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации конкретизировало озвученные ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным льготы для IT-компаний. Например, от НДС до конца 2024 года освободят интеграторов софта, компании, которые зарабатывают на онлайн-образовании, электронной коммерции, онлайн-рекламе и платном доступе к музыке и видео.

Предприятия смогут оформить кредиты под 3% на разработку новых продуктов в тех отраслях, «где создание конкурентных продуктов наиболее необходимо», а со ставкой в 11% — на обеспечение текущей деятельности, невозвратные кредиты на возмещение НДФЛ. Кроме того, технические специалисты в области ИТ, которые работают в банках, транспортных компаниях, выпускники профильных вузов и сотрудники со стажем 10-12 месяцев, получат отсрочку от армии.

Российские компании уже отметили, что внимательно отнесутся к изучению возможностей данного пакета. «Поддержка государства, например, третий пакет поддержки IT-компаний от Минцифры — это расширение льгот, которые уже были и касались в основном компаний, которые производят програмное обеспечение. Сейчас же спектр поддерживаемых компаний увеличен в том числе за счет компаний, оказывающих услуги. Для таких компаний, как наша, этот пакет предоставляет еще большие возможности. Нулевой налог на прибыль — это редкость, как и льготное кредитование под 3%. Если ИТ-компании смогут брать такой кредит хотя бы на оборотные средства, при сегодняшней стоимости кредитов, это будет куда большей поддержкой, чем даже нулевой налог на прибыл)», — отметил в комментарии «Эксперту» директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Максим Филиппов.

Статья по теме: VK поможет блогерам. Но не спасет их

Однако самое главное — российский госсектор и сам нарастил спрос на IT-специалистов. Согласно статистике рекрутингового сервиса HeadHunter, на позицию специалиста по технической поддержке спрос стал больше на 101%, системного администратора вакансий — на 111%, web-инженера — на 120%. Отмечается повышенный интерес к сфере кибербезопасности. Одна из причин — участившиеся DDoS-атаки и попытки взломов сайтов и серверов госсектора.

Началось перераспределение рынка

«Сейчас российские компании подвергаются большому количеству кибератак, и информационная безопасность стала одной из ключевых повесток в стране. За последние 2-2,5 недели общее число обращений за нашими сервисами защиты равно как минимум трети всех запросов прошлого года. По продуктам наибольшее число запросов приходится на оперативную поставку межсетевого экрана уровня приложений PT Application Firewall, что объяснимо в контексте того, что его можно очень быстро, экстренно развернуть, а его эффективность по защите периметра высока даже в случае атак более серьезных, нежели банальные DDoS-атаки. Второй по частоте запросов сейчас PT Network Attack Discovery - система анализа трафика, позволяющая очень точно выявлять хакерскую активность прямо в трафике. Третий по популярности - MaxPatrol SIEM, выявляющий киберинциденты в режиме реального времени. Кроме того, растут и запросы на песочницу PT Sandbox. Стоит также подчеркнуть, что мы сейчас независимы от импортных компонентов, так как еще в прошлом году соответствующим образом перестроили свои логистические цепочки и бизнес-процессы, 98% наших клиентов — российские компании», — подтвердил Максим Филиппов.

Оттока специалистов в Positive Technologies не наблюдают. «Мы активно знакомимся с кандидатами, руководствуясь не сугубо открытыми вакансиями, а поиском лучших умов и на рынке. Чтобы удовлетворить все актуальные потребности рынка и запросы наших заказчиков, нам нужно много новых талантливых ребят. Работы много, 98% наших клиентов российские, бизнес стабилен, и мы можем дать сотрудникам возможность опереться на компанию», — заверили там.

Уверенно себя чувствуют и одной из ведущих отчественных компаний в сфере кибербезопасности — «Лаборатории Касперского». «В связи с уходом с рынка западных вендоров спрос на наши услуги действительно сильно вырос. К нам обращаются компании, которые столкнулись с трудностями из-за того, что защитные решения иностранных поставщиков перестали работать или их эффективность существенно снизилась. Кроме того, сейчас наблюдается рост количества кибератак и общее усложнение ландшафта угроз», — рассказал «Эксперту» Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

«Миссия нашей компании неизменна — строить безопасный мир. Ключевая роль в этом процессе принадлежит нашим сотрудникам, и мы видим, что они поддерживают наш подход и готовы защищать наших заказчиков от растущих киберугроз в эти непростые времена. За последний месяц мы не наблюдали оттока или массовых увольнений среди IT-специалистов “Лаборатории Касперского”. Мы не сокращаем персонал, компания продолжает найм новых специалистов: сейчас у нас открыто более 200 вакансий», — подчеркнул Михаил Прибочий.

В компании считают, что сейчас для отрасли наступает очень важный момент. «В результате ухода ряда известных игроков неминуемо произойдёт перераспределение рынка. Российские компании сталкиваются с необходимостью срочной миграции на другие решения, и мы готовы помочь своей экспертизой. Чтобы помогать компаниям оперативно переходить на новые продукты, у нас есть программа для быстрой и выгодной миграции migration.kaspersky.ru. Сейчас мы наблюдаем большой спрос как на классические ИБ-инструменты, так и на наши неантивирусные продукты и сервисы: защита от DDOS и целевых атак, защита АСУТП, получение отчетов и аналитики, сервисы по обучению сотрудников ИБ и SecureCAD. Также мы постоянно совершенствуем наше предложение, исходя из запросов рынка. Например, в новой линейке решений для бизнеса Kaspersky Symphony реализован набирающий популярность экосистемный подход к кибербезопасности», — сообщили «Эксперту» в «Лаборатории Касперского».

Альтернатива западным продуктам есть

В свою очередь коммерческий директор «Консист Бизнес Групп» (входит в крупнейшую группу IT-компаний «ЛАНИТ») Владимир Тарасенко подчеркнул, что повышенный спрос на российских ИТ-специалистов был и до ухода западных вендоров. Однако в современных условиях, работу с подобными профессионалами компаниям стоит начинать заранее — фактически, еще до приема на работу.

«Сейчас спрос усилится и подсветит профили, по которым будет очевидный недостаток кадров. Эту задачу можно решить только ранним вовлечением будущих ИТ-специалистов к проектам. Именно поэтому стажерская программа в Консист Бизнес Групп нацелена на приобретение практических знаний, которые ребята смогут сразу применить в работе. Мы уверены, что синергия теоретических знаний из высшей школы и практического опыта сократит цикл подготовки кадров и в какой-то степени решит проблему их нехватки», — констатировал в беседе с корреспондентом «Эксперта» Владимир Тарасенко.

Коммерческий директор «Консист Бизнес Групп» подтвердил, что на российском рынке уже существует достаточное количество информационных систем, способных заменить предложения зарубежных производителей. Однако не все они апробированы на достаточном количестве проектов и не все готовы к значительным нагрузкам.

«Именно поэтому мы уделяем большое внимание тестированию нашей платформы ТУРБО для миграции на нее высоконагруженных корпоративных систем управления. Мы наблюдаем рост интереса на рынке к линейке бизнес-решений ТУРБО, и это обусловлено наличием готовых решений для импортозамещения. Сейчас в нашем портфеле представлено более 50 вендорских и партнерских разработок. Наибольший интерес мы видим к продукту EPM-класса ТУРБО Бюджетирование, который не уступает по функционалу зарубежным лидерам», — добавил Владимир Тарасенко.

Сейчас «Консист Бизнес Групп» также готовы предложить альтернативу западным продуктам. При этом IT-решения компании разрабатываются таким образом, что облегают совместную работу разных специалистов и команд, исключая перебои в кооперации.

«Также в линейке есть наше новое решение ТУРБО Трекинг, которое позволяет сделать более эффективной совместную работу ИТ-подразделений и команд разработки программного обеспечения. Ранее эта специализированная задача решалась исключительно путем внедрения продуктов зарубежных вендоров. Сейчас мы предлагаем реальную альтернативу на отечественной платформе ТУРБО и видим спрос на наше предложение», — резюмировал Тарасенко.

Кстати, еще одним важным событием для российских пользователей станет анонсированное сегодня АНО «Цифровые платформы» появление магазина приложений NashStore для Android. Дата для запуска выбрана знаковая — 9 мая 2022 года.

Соцсети как драйвер развития

Горячая пора настала не только для производителей софта, но и для социальных онлайн-платформ. В понедельник вечером создатели отечественного аналога заблокированной Роскомнадзором Instagram — сети «Россграм» — представили распаковку партнёр-релиза проекта. По сути это просто видеопрезентация интерфейса и функционала. Большинство пользователей отметило весьма схожий, если не сказать менее политкорректно, с первоисточником дизайн, использование «дешевой» платформы, которую можно свободно купить на специализированных ресурсах.

Кроме того, «премьера» была омрачена интернет-мошенниками, разместившие на Google Play Market некое приложение, имитирующее «Россграм», скачав которое пользователи рискуют понести финансовые потери. Около 100 тысяч человек, к сожалению, попались на эту удочку. Скачать настоящее приложение «Россграм» пока нельзя.

Между тем, компания VK, объединяющая социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», студии по разработке и развитию игр, образовательные платформы, сервисы объявлений, доставке продуктов и такси, отметила рост пользователей по большинству направлений.

«Мы наблюдаем повышенный интерес к нашим сервисам и рост по всем ключевым метрикам. Благодаря нашим продуктам люди остаются на связи, поддерживают друг друга, работают и учатся. VK продолжает развивать экосистему сервисов на благо миллионов пользователей», — заявил «Эксперту» пресс-секретарь компании Петр Комарце. При этом он подтвердил, что VK также ведет активный найм сотрудников по ключевым направлениям разработки.

Рост популярности продуктов VK происходит, помимо прочего, в силу увеличения числа пользователей основной социальной сети компании — «ВКонтакте». В пресс-службе заметили, что только непосредственно соцсетью ежедневно начали пользоваться более 50 млн человек в день, что стало новым рекордом по дневной аудитории в России.

Это происходит и за счет тех, кто уже был зарегистрирован, и за счет новых пользователей. За последний месяц число новых регистраций в сутки выросло почти в 1,5 раза. В компании считают, что настроенный алгоритм «ВКонтакте» будет с течением времени переводить все больше пользователей мессенджера в число клиентов других сервисов VK, облегчая отказ от привычных западных приложений.

Яндекс корректирует стратегию

Впрочем, некоторые российские IT-гиганты, в условиях меняющейся экономики, решили не расширять число продуктов и сервисов, а оптимизировать их. Ранее стало известно, что компания Яндекс решила продать свои сервисы Яндекс.Новости и Яндекс.Дзен. При этом, как сообщают СМИ, главный претендент на покупку – компания VK.

Согласно сообщениям СМИ, Яндекс решил сконцентрироваться на поисковике, развитии технологий и городских сервисах. Материнская компания в своем заявлении не исключила такого варианта.

В целом, подобное решение Яндекса кажется логичным, учитывая, что в отличии от Яндекс Такси (прирост выручки за прошлый год — 94%), «Фудтеха», включающее «Еду» и «Лавку» (рост 126%), медиасервисов (прирост —134%) и «Поиска и портала» (прирост — 32%), другие бизнесы компании приносят сравнительно небольшой процент выручки.

Аналитик инвестиционной группы «Финам» Леонид Делицын в беседе с «Экспертом» заявил, что причин для принятия такого решения у Яндекса достаточно. «В основе лежит геополитическое обострение, следствием которого является затруднение доступа к финансовым ресурсам. Насколько геополитика проявляется в данном случае видно по ситуации вокруг генерального директора Тиграна Худавердяна (внесен в санкционные списки ЕС и Великобритании — прим. “Эксперт”). При этом Яндекс к настоящему времени перерос размеры своего родного рынка интернет-рекламы, годовая выручка которого меньше, чем у одного крупного телекоммуникационного оператора. Компания занимает, практически, половину данного рынка, ей некуда расширяться. А выйти на глобальные рынки она не может. Там Google. Соответственно, направлением развития выбрана электронная коммерция», — считает эксперт.

«Яндекс начал развивать сервис Такси. Но в отличие от Поиска, который высокомаржинален, и благодаря которому компания аккумулировала прибыль, у него большая выручка, но нет прибыли. Он в конкурентных условиях работает “в ноль” в лучшем случае. Другое направление развития – Маркет. Это крупнейший рынок. Если посмотреть правде в глаза, то российский интернет — это витрина отечественных, китайских, до недавнего времени европейских и прочих магазинов. Оборот рунета почти на 60% складывается из e-commerce, еще 30% — электронные платежи, около 10% — все остальное. Понятно, что Яндекс хочет выйти за переделы маленького рынка, где “все остальное”, на большой, где электронная коммерция. Но если на маленьком рынке он был первопроходцем и получал “инновационную ренту”, то на большом ему придется конкурировать с равными или даже более крупными игроками», — полагает Леонид Делицын.

По словам аналитика, нельзя сказать, что в России консолидация рынка электронной коммерции невозможна, но пока этого нет. А значит Яндексу нужны средства, чтобы улучшать свою позицию, поддерживать прекрасные темпы роста. В этой ситуации IT-гигант постарается избавиться от всех направлений, которые могли успешно развиваться, когда риски были низкими, и сфокусируется на других, которые абсолютно необходимы, чтобы поддерживать рост. Остальное компания попытается продать. Сложности продажи новостного бизнеса связаны с тем, что он является в какой-то мере регулируемым. Но сделка с VK вполне реальна, если покупатель найдет финансовые ресурсы. Также она может включать обмен сервисами.

«Вся история Яндекса — эта история компании технологической. Попытки укрепиться в коммуникациях не давали ему лидирующих позиций. По-видимому, компания и сейчас не будет этого делать. Тем более, что деньги занимать стало трудно», — заключил эксперт.

Анализируя текущую ситуацию, остается отметить, что перемены, происходящие в российской IT-сфере буквально на глазах, выглядят столь масштабными, что уже через полгода мы можем оказаться в совсем другом интернете, контуры которого просматриваются уже сейчас во всем — от программного обеспечения до поисковиков.