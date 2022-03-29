Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле

Российская делегация прибыла для переговоров с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле. Новость передает РИА Новости, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Делегация Украины и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже находятся на месте переговоров. Планируется, что до начала переговоров турецкий лидер встретится с представителями Москвы и Киева по отдельности. Начало встреч запланировано на 10:30 (совпадает с московским временем).

Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Затем представители России и Украины встретились 3 марта в Беловежской пуще, а 7 марта - в Брестской области. В середине марта было принято решение перевести встречи в ежедневный формат в режиме онлайн.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Согласно заявлению Министерства обороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

