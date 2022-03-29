Nasdaq: рост на обвале нефти

Понедельник начинался для американских акций непросто – с утра впервые с 2006 года доходность казначейских облигаций США со сроком погашения 5 лет оказалась выше, чем у 30-летних (2,64% и 2,6% соответственно). Инверсия доходностей – предиктор рецессий, так что инвесторы напряглись. В прошлый раз уже в 2007 году начался спад ВВП, а там и мировой финансовый кризис. Так что в начале дня Dow Jones Industrial Average снизился на 0,9%, S&P 500 – на 0,6%, а Nasdaq Composite – на 0,5%.

Но ранее подобная ситуация уже наблюдалась у пяти и десятилетних US Treasury, не вызвав очень уж большого беспокойства. К тому же аналитики Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. заверяли инвесторов, что пока нет необходимости беспокоиться о кривой доходности казначейских облигаций. Так что это выглядело лишь нюансом в атмосфере, с одной стороны, страхов стагфляции, а с другой – надежд на ФРС и «мягкую посадку».

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«Это сложный для понимания рынок: необычно, что на нас действует так много факторов, - цитировал Bloomberg управляющего директора Strategic Funds Марка Лопрести. – Но я думаю, что, в конце концов, американская экономика останется сильной. Потребительский спрос в Америке остается высоким. Мы наблюдаем постоянное улучшение ситуации на рынке труда. Все эти показатели, по-видимому, подразумевают, что у экономики США есть здоровая основа».

Вскоре и инверсия доходности тридцатилетних облигаций тихо исчезла, так что рынок смог переключить внимание на быстро дешевевшую нефть. И хотя причины снижения ее цен могли бы восприниматься, как негатив для акций, – опасались проблем со спросом из-за локдауна в Шанхае – масштаб падения впечатлял и обнадеживал. По сравнению с закрытием пятницы Brent в нижней точке дня теряла около 10%.

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Такие движения, особенно если они продолжатся, способны в перспективе поддержать бизнес и притормозить инфляцию в США. А это снижает вероятность того, что в борьбе с укоряющимся ростом потребительских цен ФРС загонит экономику в рецессию. Добавили настроения инвесторам сообщения о предстоящих переговорах России и Украины в Турции, способных привести к некоторому снижению напряженности на товарных рынках. Это также могло бы стать движением в направлении не столь высокой инфляции.

Общему росту индексов способствовало и ралли Tesla, сообщившей о намерении увеличить число акций в обращении, проведя их сплит. В документах, поданных ею в SEC, говорится, что она «объявила о своем плане запросить одобрение акционеров на предстоящем ежегодном собрании <…>, чтобы обеспечить дробление обыкновенных акций компании в виде дивидендов по акциям». Последние стоят сейчас дороже $1000 за штуку, так что сплит вполне может повысить спрос на эти «народные» бумаги со стороны мелких инвесторов.

По итогам дня акции Tesla взлетели на 8,03%. Их вклад в рост S&P 500 и Nasdaq Composite оказался максимальным из всех составляющих этих индексов. В итоге оба они завершили день в плюсе – на 0,71% и 1,21% соответственно. У Dow рост был наименьшим – 0,27%.

Ралли, помимо Tesla, возглавлял ряд сильно упавших в цене в предыдущие месяцы акций технологических компаний, таких как Okta (+8,51%), Atlassian (+6,37%), Mercadolibre (+5,04%) и Intuit (+4,6%). Однако подобные «побитые» бумаги подскочили не единым фронтом. По подсчетам Reuters, в Nasdaq Composite было зафиксировано 107 новых 52-недельных минимумов акций и лишь 48 новых максимумов. Никто из перечисленных лидеров даже близко не переписал рекордов – для всех них, кроме Tesla, продолжается «медвежий рынок» (падение более чем на 20% от максимума).

Но на фоне всего этого всплеска краткосрочного оптимизма так же тихо, как уходила, вернулась инверсия. Вечером доходность 5-летних U.S. Treasury Notes (2,55%) вновь была выше 10-летних (2,45%) и 30-летних (2,53%) казначейских облигаций.

Это проверенный индикатор, предсказывающий экономические спады. Но более показательным считается спред между 10-летними и 2-летними U.S. Treasury Notes. Инверсия в нем, как недавно отмечал BoFA Securities, предшествовала восьми предыдущим рецессиям в США. Здесь предупреждающий сигнал пока не зажегся, хотя спред быстро сужается и уже очень невелик. Вечером (по североамериканскому восточному времени) он составлял менее 7 б.п. – буквально сутками ранее спред был вдвое больше. Если инверсия случится и здесь, акциям будет непросто это игнорировать.

