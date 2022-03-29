«Ростех» успешно испытал изготовленный из российских композитов кессон крыла самолета МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация «Ростеха» и Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») провели ключевой этап статических испытаний кессона — основного силового элемента — крыла самолета МС-21.

Как сообщается на сайте «Ростеха», для подтверждения прочности кессона, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов, его подвергли разрушающим нагрузкам, значительно превосходящим те, что возможны в реальном полете.

«Нормы авиационной безопасности требуют, чтобы при статических испытаниях кессон выдержал так называемую расчетную нагрузку. Она, в свою очередь, в полтора раза больше максимально возможной нагрузки при эксплуатации. На стенде ЦАГИ кессон разрушился при нагрузке, превышающей расчетную. Испытание проведено в специально созданных климатических условиях. Для учета влияния температуры на прочностные характеристики композиционного материала часть конструкции крыла самолета подвергалась нагреву», — поясняется в сообщении госкорпорации.

Генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь отметил, что успешные испытания подтвердили правильность методик расчета прочности изделий из композитов. «Экспериментально доказано, что основной силовой элемент крыла — кессон — обеспечивает прочность и безопасность при самом неблагоприятном сочетании условий полета. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов», —подчеркнул гендиректор ОАК.

МС-21 — новый российский узкофюзеляжный среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце прошлого года машина получила базовый сертификат типа, в декабре самолет судно совершило первый полет с российским композитным крылом. Планируется, что первым эксплуатантом этих лайнеров станет авиакомпания «Россия». МС-21 называют альтернативой Airbus A-320 и Boeing 737.

Ранее «Эксперт» писал о том, что МС-21-310 будет готов к серийному выпуску не раньше чем через три года. Это, наряду с западными санкциями, вынуждает Минтранс и ОАК искать паллиативные варианты импортозамещения. Выход нашли в возобновлении серийного выпуска самолетов семейства Ту-204. Машина, созданная в конце 1980-х и прозванная летчиками и техниками «Тамагочи» за постоянные мелкие отказы, к настоящему времени полностью «вылечена» от детских болезней и усовершенствована. По предварительным данным, к производству намечена промежуточная версия — Ту-214, не самая современная (в отличие от последней версии, Ту-204СМ, у нее экипаж из трех человек и менее совершенная авионика), зато импортозамещенная по максимуму и, что важнее, находящаяся в производстве. Пусть поштучно, но 214-й собирают в спецверсиях на Казанском авиазаводе по заказу Минобороны России и других ведомств.