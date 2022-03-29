Рубль продолжает крепнуть. До какого уровня?

После вчерашнего роста на 6,5%, в первые минуты торгов во вторник курс рубля к доллару укрепился на 2 с лишним процента. Доллар на торгах Московской биржи стоит менее 88 рублей.

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Рубль сейчас поддерживают несколько факторов. Прежде всего, это введенные Банком России и Минфином РФ антикризисные меры, среди которых наиболее значимыми являются вменение экспортерам в обязанность продавать 80% валютной выручки, повышение ключевой ставки до рекордных в истории 20% годовых и жесткое ограничение вывоза капитала из страны. Судя по тому, как четко и оперативно вводились данные меры, сценарий ответа на западные санкции был разработан заранее.

Кроме того, резко упал спрос на валюту со стороны внутренних экспортеров — это произошло из-за попыток экономической блокады России и разрушения многих логистических схем.

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Наконец, президент РФ Владимир Путин объявил о продаже газа за рубли, что также повысит спрос на российскую валюту в самом ближайшем будущем. Большинство экспертов склоняется к мнению, что европейские потребители будут вынуждены в конце концов пойти на российские условия покупки газа, поскольку замены ему в обозримом будущем нет. Значит, им придется формировать рублевые резервы под рублевые же платежи, а западным биржам, которые захотят поучаствовать в торговле рублем, прикупить рубли в России для поддержания ликвидности. Это также усилит позиции российской валюты.

Но возникает вопрос, до какого уровня укрепление рубля выгодно России?

Самым главным аргументом против крепкого рубля является сильная зависимость российского бюджета от экспорта сырья. Чем дешевле стоит рубль, тем больше можно получить рублей за одну и ту же проданную тонну нефти или металла.

С другой стороны, в качестве факторов, способствующих укреплению рубля, трейдеры видят перспективу необходимого увеличения социальных и других государственных расходов. Кроме того, сильный рубль заставит западный бизнес активнее возвращаться в Россию — если, конечно, он получит право репатриировать заработанную прибыль. Как только бизнес поймет, что ему вновь можно зарабатывать в России, сбывая свою продукцию, он с высокой долей вероятности начнет игнорировать политическое давление, и у нас вновь в штатном режиме заработают автосалоны, бутики иностранных брендов и ставшие привычными точки общепита. Хотя, конечно, уровень политической конфронтации и его влияние на бизнес сегодня со счетов сбрасывать нельзя.

Кроме того, укрепление рубля — всегда позитив для снижения инфляции, поскольку сильный рубль снижает расходы отечественных производителей, многие из которых пока не могут обходиться без зарубежных комплектующих и сырья.

Так каков же на самом деле «справедливый курс» рубля?

Для его расчета требуется учет многих вводных, наиболее значимыми из которых являются последние данные по российскому экспорту и объем неудовлетворенного спроса со стороны внутренних импортеров, а также влияние событий последнего времени, связанные с санкционным режимом.

Поэтому всем фундаментальным расчетам неправительственных (не имеющих прямого отношения к ЦБ) экономистов и аналитиков о том, сколько будет стоить рубль через месяц или год, доверять особо не стоит.

Если же посмотреть на график курса рубля к доллару, то любой начинающий трейдер, изучивший основы технического анализа, скажет, что целью движения является район 80 руб. за доллар. Однако теханализ и в спокойной ситуации является вероятностной оценкой, а сейчас он может вообще не работать, поскольку курс рубля определяется не совсем рыночными (а в некоторые моменты совсем не рыночными) условиями, и любые действия Банка России или политические факторы могут резко изменить динамику рубля.

Поэтому какие-либо более точные прогнозы относительно долгосрочного курса рубля можно будет строить только после шагов Банка России, который, несомненно, обладает всей информацией, по смягчению антикризисных мер.

Дневной график пары доллар-рубль расчетами Tomorrow (данные Московской биржи)