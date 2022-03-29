Рубль рвет доллар в клочья

Рубль продолжает восхождение к докризисным значениям. Безоткатный рост его курса наблюдается 6 сессий подряд. Сегодня российская валюта укрепилась к доллару на 5%, торги закрылись по курсу 85,25 руб., а в моменте наблюдались сделки по котировкам 83 руб. за доллар.

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Причины такого тренда все те же: невиданные прежде, жесточайшие меры Банка России по ограничению вывоза капитала и резкое падение импорта. Сегодня к ним добавился и политический фактор: есть позитивные подвижки в переговорном процессе между Россией и Украиной.

При этом негативные новости — такие как продолжение высылки российских дипломатов из европейских стран — были проигнорированы. Практически не отреагировал рубль и на снижение цен большинства промышленных и драгоценных металлов, а также нефти. Последняя долго стояла около уровня $110 за баррель, но на новости о довольно успешных российско-украинских переговорах распродажи нефтяных контрактов усилились. Трейдеры считают, что шансы на прекращение военной операции резко возросли, а риски перебоев поставок сырья из России снизились.

Теперь технической поддержкой для нефти стала отметка $100 за баррель. Не исключено, что она будет тестироваться на прочность завтра.

На фоне продолжения уверенного роста курса рубля активизировался спрос на ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций вырос на 1,55%. Трейдеры ждут, что Банк России может снизить ключевую ставку уже в ближайшие дни. Согласно доходностям обязательств Минфина, величина «рыночной» ставки сейчас составляет 13-15% годовых.

Большинство аналитиков в сегодняшних обзорах пишут, что ожидают продолжения укрепления рубля все на тех же действующих драйверах. Однако никто из специалистов рынка не берется объяснить, почему после примерно 4-процентного роста Индекса Мосбиржи в начале торгов индикатор к концу дня потерял чуть более 0,9%. Нет ответа и на вопрос о том, чем была вызвана волна распродаж в полдень.

Возможно, крупные трейдеры просто закладывали в котировки неудачный исход переговоров между Россией и Украиной. Не исключено, что кто-то высвобождал деньги для покупок во «втором эшелоне». В любом случае сейчас рынок очень «тонкий», ликвидность невелика, поэтому такие резкие смены настроения и высокая амплитуда колебаний котировок даже «голубых фишек» будут периодически возникать.

Настоящей «звездой» дня стали депозитарные расписки «ВКонтакте». Практически весь день торговля шла в режиме дискретного аукциона, поскольку бумага росла на максимально разрешенную Московской биржей величину, после чего биржа расширяла лимиты. В целом за день капитализация эмитента выросла на 72,3%. Даже старожилы фондового рынка не припомнят, когда в последний раз какой-либо актив рос на столь значительную величину в течение дня.

Рост VK объясняется тем, что за время приостановки торгов ценными бумагами (и акциями VK в том числе) в России были заблокированы популярные западные соцсети, и часть их пользователей перешла в сеть «ВКонтакте». Кроме того, бумага с осени 2020 г находилась в долгосрочном нисходящем тренде, «схлопнувшись» в цене за это время почти в 10 раз.

На фоне успеха соцсети довольно «блеклым» выглядит прирост стоимости акций «Акрона» на 37%. Но не надо забывать, что всего за два дня торгов акции производителя удобрений подорожали на 92%.

Не исключено, что по обеим бумагам мы завтра увидим коррекционную фиксации огромной прибыли. В целом же Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы открыть завтрашний день ростом.