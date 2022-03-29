Шойгу: основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены.

По словам министра, украинским войскам в ходе спецоперации был нанесён существенный урон. Так, почти полностью уничтожены военно-воздушные силы и система ПВО «незалежной». Перестали существовать военно-морские силы. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск, передаёт РИА Новости.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены, существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, – отметил Шойгу. – Это позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса».

В ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников, ещё более 500 боевиков покинули страну, сказал министр.

«В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наёмников, а также боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины. Целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наёмников будут продолжены», – заявил глава Минобороны.

Также, по его словам, российские военные в ходе спецоперации активно помогают наладить мирную жизнь населению ЛНР, ДНР и освобождённым территориям Украины.

«Активно оказываем гуманитарную помощь населению ДНР, ЛЛН и, безусловно, Украины. Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населённых пунктов доставлено 6 079 тонн грузов», – подчеркнул он.

Кроме того, Шойгу в ходе совещания назвал поставки летального оружия Украине Западом безответственными.

«Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев, – заявил он.

Министр обороны пообещал, что Россия адекватно отреагирует в случае поставок НАТО на Украину боевых самолётов и систем противовоздушной обороны.

Шойгу отметил высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность наших военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине.

«Указом президента наименование "гвардейское" присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота», – заявил министр обороны, добавив, что в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие «проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность».

При этом глава Минобороны подчеркнул, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты все поставленные цели.

«Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», – резюмировал Шойгу.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в Кремле ответили на вопрос, куда «исчез» Шойгу. В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у министра обороны сейчас много забот. Он при этом отметил, что сейчас не лучшее время для активности в СМИ.

«Послушайте, ну, у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. В настоящее время проводится специальная военная операция. Конечно, сейчас не самое подходящее время для медийной активности. Это вполне объяснимо», – сказал Песков, посоветовав представителям СМИ обращаться впредь за достоверной информацией в Минобороны.