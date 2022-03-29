Спецназ захватил боевиков, причастных к пыткам российских пленных на Украине

Спецназ РФ захватил боевиков, которые пытали российских военнослужащих на Украине.

Сообщение об этом передало РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений нижней палаты парламента РФ Владимира Шаманова.

Как рассказал политик в ходе круглого стола «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке», те, кто «измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил».

Парламентарий уточнил, что речь идёт о гражданах Украины Сергее Величко по кличке «Чилли» и Константине Немичеве из фанатской группировки футбольного клуба «Металлист» (Харьков).