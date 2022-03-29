Странам Евросоюза предрекли голодную смерть без российского газа

Ухудшения в экономике стран Евросоюза из-за санкций против РФ очевидны, однако в вопросе поставок российских энергоресурсов ЕС не будет «рыть себе могилу». Такое предположение в интервью Болгарскому национальному радио, выдержки из которого публикует РИА Новости, сделал экономист Григор Сарийски.

По его мнению, словам, ЕС уже ввёл против России все максимально возможные ограничения, которые позволяют экономике стран Старого Света оставаться на плаву. При этом в Брюсселе полагают, что при достаточно долгом давлении им удастся склонить Москву к выполнению их условий.

Но, как отметил эксперт, власти РФ продолжают твёрдо стоять на своем, а дальнейшие ограничения могут лишь разрушить европейскую экономику.

«Отказ от российского газа приведёт страны Евросоюза к голодной смерти, поэтому Брюссель пока воздерживается от этого шага. Сейчас идут поиски возможностей для маневрирования. Например, страны ЕС могут заключить общий договор о поставках российского «голубого топлива». Это закономерная реакция – и овцы сбиваются в стадо, если чувствуют опасность», – подчеркнул Сарийски.

Он при этом отметил, что далеко не факт, что Москва будет согласна на такие условия, да и сам Евросоюз совсем неоднороден: с одними странами, например, с Венгрией, Кремль пойдёт на соглашение, а, например, с Польшей – вряд ли, считает эксперт.

Что касается Болгарии, то, по его мнению, её положение оставляет желать лучшего. Попадание в список недружественных России стран ударит по поставкам не только «чёрного золота», но и целого ряда других товаров.

«Самой доступной альтернативой российскому газу остается переход на СПГ, однако его закупка выйдет существенно дороже и отразится на экономике Болгарии сильнее, чем в среднем по Европе. Сарийски. В целом же нынешнее обострение обстановки приведёт к ослаблению роли доллара в случае роста энергетических сделок в рублях, после чего Европа «протрезвеет» и осознает своё место в новом мире», – резюмировал Сарийски.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по мнению генерала в отставке Джонатана Шоу, жителям Великобритании предстоят очень непростые времена из-за санкций, которые власти страны ввели против России, однако британский Кабмин пока не осознаёт угрозу. Как отметил он, при попытке Лондона освободиться от влияния Москвы, в частности, ввести запрет на импорт пшеницы и нефти, уровень жизни населения значительно ухудшится.

