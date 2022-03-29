ЦБ понизил курсы доллара и евро на 7 рублей

Банк России установил на 30 марта официальный курс доллара на уровне 86,2843 рубля, курс евро — на уровне 96,0085 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 29 марта, курс доллара понижен на 7,4 рубля (с 93,7125), евро — на 6,7 рубля (с 102,6714). По данным на 17:24 мск 29 марта, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался до 86,02 рублей (-4,16%), курс евро находился на уровне 95,45 рублей (-1,19%).

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 5 301,45 руб./грамм (с 5 805,91 рублей); на серебро ― до 68,35 руб./грамм (с 75,04); на платину ― до 2 729,72 руб./грамм (с 2 985,81); на палладий ― до 6 216,76 руб./грамм (с 6 800,17).

Ранее «Эксперт» писал, что Минфин объявил о выкупе евробондов за рубли. Выкуп проводится досрочно по цене 100% от номинальной стоимости. Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход на дату оплаты, будет осуществлена 31 марта в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на указанную дату, говорится в сообщении ведомства.

