В Госдуме заявили, что подготовка договора с Украиной может пройти очень быстро

Подготовка договора с Украиной может пройти быстро, если Киев не станет затягивать переговорный процесс.

Об этом заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты российского парламента Адальби Шхагошев. При этом, по его мнению, пока рано говорить о конкретных сроках подготовки договора, передаёт РИА Новости.

«Но есть два варианта. Это может произойти быстро, если украинская сторона будет достаточно расторопна и, самое главное, адекватна в своих реакциях. Второй вариант – это будет затягиваться и затягиваться украинской стороной», – подчеркнул депутат.

Он также подчеркнул, что переговоры и военная спецоперация – параллельные процессы. Поэтому пока «никто не должен сомневаться, что спецоперация продолжается».

Как ранее сообщал «Эксперт», по словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры между Москвой и Киевом, которые состоялись сегодня в Стамбуле, прошли конструктивно.

По его словам, наша делегация сделала два шага по деэскалации навстречу Украине. При этом он подчеркнул, что Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, Мединский заявил, что встреча между главой государства Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским станет возможна, как только будет подготовлен проект мирного договора.

В свою очередь заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин заявил, что в связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учётом обсуждённых в ходе сегодняшней встречи принципов российское, военное ведомство приняло решение кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

