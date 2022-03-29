В каких ситуациях необходима консультация невролога

Их рост был зафиксирован с приходом Коронавируса в страны мира. У многих после него наблюдаются неврологические проблемы, справиться с которыми в силу обстоятельств не представляется возможно.

Да и самостоятельное лечение зачастую усугубляет проблему, а потому лучше всего записаться к неврологу. Среди прочих причин, из-за которых может потребоваться неврологическая помощь, можно выделить такие серьезные заболевания, как:

Болезнь Альцгеймера;

Эпилепсия;

Болезнь Паркинсона;

Восстановление после инсульта;

Проблемы с давлением;

Остеохондроз.

В этих, а также в других проблемах невролог может эффективно воздействовать на разные участки тела, например, на позвоночник, на троичный нерв.

В том случае, если ярко выраженной проблемы у человека нет, обратиться ко врачу все равно можно в том случае, если имеются симптомы заболевания. К примеру, среди самых основных проблем, которые могут указывать на то, что нужна помощь специалиста, стоит выделить такие проблемы, как:

Нарушение сна;

Слабость во всем теле или в отдельных его мышцах;

Нарастающие длительные боли в голове;

Обмороки, головокружения

Ухудшение речевого аппарата, проблемы с памятью;

Опущение века;

Координационные проблемы.

Каждый из этих симптомов может появиться, например, после Коронавируса. И в каждой из этих болезней помощь врача может оказать общий положительный эффект.

Осмотр у невролога

Основной упор специалист всегда делает на беседу с человеком. Именно во время нее он собирает полную картину его проблемы, пытается понять истинную причину недомогания человека. Так, к примеру, невролог может интересовать, имеются ли подобные проблемы, или же были ли они в прошлом, у близких человека, как давно они начались, появляются они хаотично или лишь в определенные ситуации.

Также, безусловно, прием у невролога охватывает еще и визуальный осмотр. Специалист проверит пациента на дрожание тела и рук, на особенности его активности, на то, симметричны ли у него плечи и другие конечности.

Также врач часто может применять эспандер, чтобы определить, все ли в порядке с мышечной силой человека. Все эти проверки позволяют ему понять характер проблемы, выявить несоответствие нормам.