В Крым из Херсонской области эвакуировали более 130 граждан Турции

Военнослужащие Южного федерального военного округа эвакуировали 138 граждан Турции и 10 граждан Украины из Херсонской области в Россию, сообщили в Минобороны.

«Накануне военнослужащими Южного военного округа 138 граждан Турецкой республики и 10 граждан Украины были благополучно доставлены из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении военного ведомства.

Все желающие покинуть район проведения спецоперации смогли покинуть Украину на автобусах, которые отходили от центральной площади Херсона. Также граждане могли выехать в Россию в составе колонны на личном автотранспорте. Минобороны подчеркивает, что безопасность при выезде в Крым была полностью обеспечена.

По данным Министерства обороны, эвакуация проводится в соответствии с обращениями иностранных посольств, а также просьбами местного населения, поступившими в российскую военную комендатуру Херсона.



В общей сложности за все время проведения специальной военной операции из Херсона в Крым были вывезены военными РФ около 600 иностранцев.