В Москве резко упал спрос на аренду жилья

По итогам февраля спрос на аренду жилой недвижимости в Москве снизился почти на 11% по сравнению с январскими показателями. При этом стоимость аренды уменьшилась на 5%. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные инвестиционной компании Garne.

«Уже сейчас мы видим снижение арендных ставок. Эта корректировка составляет около 5%. По нашим прогнозам, ставки будут и дальше снижаться. Кроме того, мы фиксируем тренд на то, что люди готовы торговаться и идти на уступки ради арендаторов. В этом плане ситуация очень похожа на ту, которая складывалась в пандемию», — говорится в коментарии компании.

Специалисты предполагают, что это связано с оттоком людей, которые уезжают из Москвы в «длительный отпуск либо за границу».

При этом, на сайте агентства «Инком-Недвижимость» указано, что с начала года предложение квартир в аренду в Москве выросло на 39%. Риелторы считают, что рынок аренды пополнился за счет квартир, ранее выставленных на продажу. Многие собственники, по их мнению, решили сохранить недвижимость в качестве актива и получать доход от сдачи ее внаем.

По данным агентства, самую дешевую 1-комнатную квартиру сейчас можно снять за 24 тыс. рублей в месяц в районе Перово. Минимальная цена найма «двушки» – 35 тыс. рублей неподалеку от станции метро «Сходненская».

Ранее «Эксперт» писал, что с началом специальной военной операции на Украине российский рынок недвижимости, как и вся экономика страны, вступил в совершенно новый этап. После повышения ключевой ставки ЦБ ипотечные ставки выросли в два раза, до заградительных 22‒25% годовых, резко подорожали проектное финансирование и себестоимость строительства. Девелоперы, продавцы вторичного рынка и покупатели недвижимости сейчас пытаются найти эффективные стратегии поведения в новой, крайне запутанной и неопределенной ситуации.

