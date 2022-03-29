В Москве застройщикам дадут отсрочку на предоставление банковской гарантии - заммэра Ефимов

Финансовое положение застройщиков в Москве станет лучше благодаря утверждению новых мер поддержки. Теперь при смене вида разрешенного использования участка собственники смогут оформить отсрочку на предоставление банковской гарантии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Согласно столичному законодательству при изменении вида разрешенного использования земельного участка для целей строительства собственник должен внести соответствующие выплаты в городской бюджет. Суммы зависят в том числе от разницы в кадастровой стоимости конкретной территории до и после преобразования правового статуса, а также от места расположения. Инвестор может выбрать удобный для себя вариант внесения платежа – единовременно или в рассрочку. Последний способ выбирают 98% обратившихся. В данном случае необходимо подтвердить последующие выплаты. И если раньше банковская гарантия была непременным условием для заключения соглашения с городом, то сейчас такое обязательство банка можно предоставить в течение полугода», - сообщил заместитель мэра.

Чтобы получить отсрочку на предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного использования участков, инвесторам необходимо подать личное поручительство бенефициара в письменном виде в департамент городского имущества. По итогам рассмотрения в течение 30 дней собственник участка получит разрешение на рассрочку платежа.

Нормы о порядке выплат при смене варианта разрешенного использования земельных участков на строительство содержатся в постановлении правительства Москвы от 10 сентября 2013 года № 593-ПП. Согласно этому документу, собственнику может быть предоставлена рассрочка на срок от одного года до шести лет. В зависимости от размера платежа. Так, если сумма не превышает 100 миллионов рублей, плата может быть внесена в течение одного года, а для суммы более 500 миллионов рублей – в течение шести лет.

Банковская гарантия предоставляется инвесторам для обеспечения внесения платежей по рассрочке, которую город предоставляет при изменении вида разрешенного использования участков. Для получения этой гарантии инвесторы должны платить комиссию банку, который по факту является их поручителем.

«Отсрочка предоставления банковской гарантии призвана сократить издержки инвесторов на оплату изменения вида разрешенного использования городской земли. Полугодовой тайм-аут даст предпринимателям возможность выбрать именно то финансовое учреждение, которое предоставит максимально комфортные условия. При этом у инвесторов не будет необходимости замораживать на это время свою строительную деятельность – у них на руках уже будет вся необходимая документация», ̶ подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.