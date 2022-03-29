В России за сутки появилось два отечественных аналога запрещенного в РФ Instagram

В России запускается разработанное бывшим сотрудником «Яндекса» приложение Now, которое должно стать аналогом заблокированного в России сервиса Instagram (запрещен в РФ).

Ранее была представлена пилотная версия другого «российского Instagram*» с новостной лентой и загрузкой видео из YouTube. Приложение получило название «Россграм»; его должны были запустить 28 марта, однако в настоящий момент сервис не работает. В официальном Telegram-канале было представлено ознакомительное видео с работой релиза, продемонстрирован интерфейс и основные возможности, передает «РИА Новости». Полноценный запуск приложения намечен на апрель.

Как сообщает ТАСС, в бета-версии приложения Now за семь часов успели зарегистрироваться 10 тыс. пользователей, число запросов достигало 2 тысяч запросов в секунду. «С нагрузкой справились. Благодарим вас за теплые слова и поддержку», — цитирует агентство сообщение разработчиков.

Уточняется, что приложение Now появилось благодаря бывшему сотруднику компании «Яндекс» Дмитрию Маринину. Как рассказал специалист, он работал в сфере IT на протяжении 15 лет, из которых пять лет посвятил сервисам «Яндекса», в том числе «КиноПоиску», «Яндекс.Музыке» и «Яндекс.Облаку».

Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ в Instagram* на территории России. Решение принято в связи с распространением в соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в связи с массовым уходом из России зарубежных сервисов возник вопрос отечественной альтернативы платформы для организации аудио- и видеоконференций, разработанной американской Zoom Video Communications. Одно из решений — онлайн-сервис для организации видео-звонков «Яндекс.Телемост», запущенный еще в июне 2020 года. Сервис доступен в «Яндекс.Браузере» и Google Chrome на ПК, а также на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS. В отличие от Zoom, встречи в «Телемосте» не ограничены по длительности и могут объединять до 40 участников, а ссылки на них доступны в течение 24 часов. В процессе видеозвонка можно включить вид галереи или вид докладчика, показать участникам встречи свой экран, вести переписку в чате встречи.

*Приложение Instagram принадлежит признанной в России экстремистской корпорации Meta и запрещено в РФ