В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии

Помощник президента РФ Владимир Мединский и глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия начали переговоры в Стамбуле, передает ТАСС.

Встреча проходит в режиме тет-а-тет. Перед началом встречи президент Турции Тайип Эрдоган обратился к делегациям, пожелав им достижения результатов. Он сказал, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле «для оказания поддержки в случае необходимости». Кроме того, в зале присутствовал российский предприниматель Роман Абрамович.

Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Затем представители России и Украины встретились 3 марта в Беловежской пуще, а 7 марта - в Брестской области. В середине марта было принято решение проводить встречи онлайн каждый день.

