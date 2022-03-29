Мединский рассказал об итогах первого дня стамбульских переговоров с Украиной

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры между Москвой и Киевом, которые состоялись сегодня в Стамбуле, прошли конструктивно.

По его словам, наша делегация сделала два шага по деэскалации навстречу Украине. При этом он подчеркнул, что Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, Мединский заявил, что встреча между главой государства Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским станет возможна, как только будет подготовлен договор, передаёт РИА Новости.

Между тем, заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин заявил, что российское военное ведомство приняло решение кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учётом обсуждённых в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели - согласования и подписания вышеуказанного договора - принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», – цитирует Фомина РИА Новости.

Переговоры в Стамбуле, по данным турецких СМИ, длились около трёх часов. Делегацию РФ на переговорах, как и на прошлых раундах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Перед началом встречи президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к делегациям, пожелав им достижения результатов. Он сказал, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле «для оказания поддержки в случае необходимости». Кроме того, в зале присутствовал российский предприниматель Роман Абрамович.

Напомним, что первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Затем представители Москвы и Киева встречались 3 марта в Беловежской пуще, а 7 марта – в Брестской области. В середине марта было принято решение ежедневно проводить встречи онлайн.