Волгограднефтемаш получил лицензию на разработку оборудования для ядерных установок

ОАО «Волгограднефтемаш», выпускающее технику для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей, получило новую лицензию на конструирование оборудования для ядерных установок.

Как пишет «Интерфакс», компания получила две лицензии: первая — расширенная версия лицензии на изготовление, полученной в 2013 году; вторая — лицензия на конструирование оборудования для ядерных установок.

«Благодаря впервые полученной лицензии на конструирование расширился перечень предлагаемых заводом услуг. То есть теперь "Волгограднефтемаш" имеет право быть не только изготовителем, но и разработчиком оборудования, входящего в список действия документа», — цитирует агентство представителя компании.

Отмечается, что объем продаж оборудования с новыми лицензиями может достигнуть 10 млрд рублей в год.

В 2022 году ОАО «Волгограднефтемаш» собирается увеличить отгрузку оборудования до 8 тыс. тонн. Объем вложений предприятия в рамках инвестиционной программы, рассчитанной на 2021-2023 годы, должен составить 1,6 млрд рублей. Компания планирует провести техническое перевооружение, которое увеличит ее производительность и снизит трудоемкость процессов на 50%.

В состав «Волгограднефтемаша» входят «Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова» и «Котельниковский арматурный завод» (Волгоградская область).

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