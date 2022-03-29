«Еврохим» закрыл сделку по покупке 51,48% акций в бразильском дистрибьюторе удобрений

Структура «ЕвроХима» закрыла сделку по приобретению 51,48% акций в бразильской компании Fertilizantes Heringer S.A.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение группы.

В «ЕвроХиме» рассказали, что Fertilizantes Heringer S.A. принадлежат в Бразилии 14 объектов; отмечается, что компания вносит значительный вклад в сельское хозяйство страны и является четвертым дистрибьютером удобрений в Бразилии с совокупной установленной мощностью в 4 млн тонн в год.

По словам Ливена Курмана, главного исполнительного директора EuroChem Fertilizantes Tocantins (приобретенная «ЕвроХимом» в 2020 году компания Fertilizantes Tocantins является лидером по блендингу, то есть смешиванию, и дистрибуции минеральных удобрений), заключение сделки укрепляет приверженность группы к инвестициям в агробизнес Бразилии. «Расширение территории присутствия "ЕвроХима" повышает эффективность его логистики, снижает затраты для клиентов и способствует росту компании», — подчеркнул Курман.

Сообщается, что 31 марта будет проведено внеочередное собрание акционеров, в ходе которого изберут новый совет директоров Fertilizantes Heringer S.A.

В августе 2021 года стало известно, что EuroChem Group AG за 410 миллионов долларов приобретает у норвежской Yara International ASA проект International ASA по добыче и переработке фосфатов. Как сообщил «ЕвроХим», это целый комплекс в Минас-Жерайс, на юго-востоке Бразилии, он включает карьерный фосфатный рудник с запасами более 350 миллионов метрических тонн и завод мощностью 1 млн т в год, который полностью должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году. В рамках проекта будет также построен завод серной кислоты, завод фосфорной кислоты и хранилище 0,4 млн тонн для гранулированных удобрений, включая мочевину и хлористый калий.

О приобретении контрольного пакета акций бразильского дистрибутора удобрений Fertilizantes Heringer S.A.группа «ЕвроХим» объявила в декабре 2021-го. Стоимость сделки на тот момент оценивалась в 554,5 млн бразильских реалов ($96,6 млн). Как отмечал Forbes, до этого компанию пытался купить «Уралкалий», однако сделка сорвалась.

Группа «ЕвроХим» Андрея Мельниченко — один из ведущих мировых производителей удобрений, основные мощности находятся в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Компания работает с линейками азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Ранее «Эксперт» писал, что «ЕвроХим» не получит азотный бизнес австрийской компании Borealis. Предложение купить его за 455 млн евро «ЕвроХим» сделал в начале февраля. Тем самым к производственным мощностям российской компании добавились бы предприятия в Австрии и Франции. Однако крупнейший акционер Borealis компания OMV решила отклонить предложение «ЕвроХима» на фоне спецоперации на Украине и санкций. Borealis является лидером по производству азотных удобрений в Европе.