Альтернативу SWIFT выбирают не только российские, но и зарубежные банки

Как заявили в Банке России, количество операций в отечественной Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), растет. К альтернативному SWIFT каналу подключено уже порядка 340 пользователей, в том числе и иностранных. При этом, подчеркнули ЦБ, у банков есть и иные инструменты взаимодействия со своими зарубежными корреспондентами, в том числе и собственные.

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«Для передачи финансовой информации контрагентам по внутрироссийским операциям банки могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). Она позволяет обмениваться информацией, в том числе в формате SWIFT. Сегодня к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из 9 стран. Банки активно пользуются этой системой, количество операций растет», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Напомним, что ранее Евросоюз принял решение отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, ПСБ, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. При этом еще в 2014 году Банк России запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений, которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов.

В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к апрелю 2021 года к ней подключились более 20 белорусских банков, армянский Аршидбанк и киргизский Банк Азии. Также доступ к ней имеют дочерние структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии.

Можно считать, что отключение семи банков от SWIFT — это не окончательная мера, сообщил «Эксперту» специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. В случае дальнейшего обострения геополитической ситуации список может расшириться. Вероятность полного отключения России от SWIFT сейчас сложно оценить, поскольку РФ пока что является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Европу, полагает эксперт. Заместить такой объем в данный момент довольно сложно, даже если не брать в расчет цену.

У России и в самом деле есть собственная, внутренняя система передачи финансовых сообщений СПФС, которая может обеспечить работу банков внутри России, подтверждает Сергей Григорян, но подавляющее большинство торговых партнеров России все же пользуются SWIFT, и в случае дальнейшего расширения списка банков, отключенных от этой системы, или полной блокировки России могут возникнут трудности по расчетам с зарубежными партнерами.

Этого опасаются некоторые компании, поэтому, учитывая риски, они предпочитают приостановить работу до прояснения ситуации или вовсе уходят с рынка. К тому же отключение банков от системы дополнены ограничениями для юридических лиц, которые принадлежат банкам более чем на 50%, напомнил «Эксперту» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. При этом Система передачи финансовых сообщений действует только для внутрироссийских операций.

Впрочем, в целом, констатирует эксперт, со своей задачей она справляется, хотя и ограничена территориально. Несомненно, в дальнейшем новые пользователи будут приходить, чтобы в случае ограничений по SWIFT воспользоваться российской системой и беспрепятственно совершать платежи.

Кроме того, добавил Павел Сигал, наша система берёт комиссию всего 1 рубль за операцию, в то время как SWIFT — 4 рубля. Может показаться, что это несущественная разница, однако в совокупности всех операций мы можем увидеть, что это огромная цифра. Поэтому, конечно, сейчас выгоднее пользоваться российской системой, подытожил он.