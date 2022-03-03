Бюджет РФ в марте получит дополнительно 790 млрд рублей

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте в размере 790 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина.

«В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет», — уточнили в ведомстве.

В Минфине также отметили, что по итогам февраля суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов составило -216,4 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов равен +573,6 млрд рублей.

На дополнительные доходы от высокой стоимости нефти (в 2022 году планка отсечения находится на уровне $44,2 за баррель) Минфин покупает для ФНБ валюту и золото. Соответствующие операции проводит ЦБ. Однако 24 января на фоне возросшей волатильности регулятор приостановил покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Ранее «Эксперт» писал, что профицит федерального бюджета России в январе — декабре 2021 года составил 514,76 млрд рублей. Доходы государственного бюджета составили 25,3 трлн рублей, расходы — 24,8 трлн рублей. Поступления от налоговой службы были превышены на 30% от прогнозных значений, от таможенной службы — на 43,5%.