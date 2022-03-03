Эксперты оценили возможность перевода российских активов МВФ в юани

В свете жестких экономических санкций, введенных Западом после начала спецоперации на Украине, Россия столкнулась с проблемой своих резервов в Международном валютном фонде (МВФ).

Как пишет Bloomberg, Россия может решить вопрос обналичивания 24 миллиардов долларов с помощью китайских властей. При этом, однако, высока вероятность дополнительных санкций, поскольку эти ресурсы очевидно будут использованы для защиты рубля и финансирования операции на Украине, отмечает агентство.

Члены МВФ получают так называемые специальные права заимствования (special drawing rights, SPR), которые пропорциональны размеру экономики страны. Эти активы можно обменять на пять валют — доллары, евро, фунты стерлингов, иены и юани. Поскольку в нынешних условиях России по сути закрыт доступ к первым четырем опциям, Китай, который не присоединился к санкциям, оказался для РФ очевидным способом получения твердой валюты.

Активы МВФ — это около 4% от международных резервов России, составляющих, по данным на февраль 2022 года, 643 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден 1 марта заявил, что «военный фонд» России из этих резервов «бесполезен», хотя официальные лица в Америке и Европе утверждают, что санкции замораживают примерно половину запасов. За день до этого группа из 41 представителя Республиканской партии и сенаторов в Конгрессе США обратилась к министру финансов Джанет Йеллен, призывая администрацию Байдена выступить за то, чтобы члены МВФ официально согласились препятствовать обмену российских SDR и выступили против любых дополнительных ассигнований, которые увеличили бы резервы РФ.

Вполне вероятно, что Пекин не станет помогать России обходить санкции, введенные его крупнейшими мировыми коллегами, считает Дэвид Эндрюс, проработавший в МВФ почти десять лет, в том числе в качестве заместителя директора одного из департаментов, который занимается резервными активами. «Я действительно не вижу стимула для Китая делать это. Одно дело не участвовать в санкциях. Другое — открыто нарушать их», — заявил эксперт.

По мнению еще одного экс-сотрудника МВФ, аналитика по Китаю, профессора международной торговой политики Корнельского университета Эсвара Прасада, в случае если Народный банк КНР согласится на просьбу России обменять свои активы SDR на юани, сделка будет иметь «ограниченную ценность для защиты стоимости рубля на мировых рынках», поскольку юань не так легко купить или продать, как доллары. «Центральному банку России было бы проще активировать двустороннюю линию обмена с НБК и обменять рубли на юани», — отметил Прасад.

США намерены принять все меры, чтобы помешать России извлечь выгоду из своих резервных запасов МВФ, рассказал между тем представитель американского казначейства. Он подчеркнул, что если бы Центробанк РФ смог приобрести любую из четырех других основных валют в результате транзакции SDR, средства были бы фактически заморожены из-за санкций.

Ситуация, в которой оказалась Россия, сейчас аналогична той, с которой столкнулся Иран из-за санкций в связи с его ядерной программой. При этом в США не видят никаких признаков того, что Иран смог обменять свои резервные активы на юани из Китая, отметил осведомленный источник агентства.

В пресс-службе МВФ рассказали, что регулятор не решает, каким образом отдельные страны используют SDR, поскольку транзакции, связанные с резервными активами, организуются между странами-членами.

Сейчас консультирующие президента Си Цзиньпина и высшее руководство Поднебесной китайские аналитики, как ранее писал «Эксперт», склоняются к тому, что Россия выстоит против санкций, введенных против нее из-за действий на Украине, в то время как США и их союзники сильно пострадают за то, что поддерживают Киев. Важную роль в судьбе санкций будет играть, в частности, то обстоятельство, что сила американских санкций снижается из-за длительности их применения. Россия к ним просто уже привыкла. Интеграция российской экономики в глобальную не так велика, как у многих других стран, а это тоже снижает эффективность санкций. Так же, как и дедолларизированная финансовая инфраструктура, существующая в России с 2015 года. Соединенным Штатам между тем придется нести в экономической войне с Россией огромные расходы, связанные, к примеру, с необходимостью оказывать большую экономическую и гуманитарную помощь Европе, если Москва перекроет вентиль на газовой трубе, и Украине.

На данный момент очевидно, что Китай не поддержит ни одну санкционную меру против Москвы и останется ее партнером. При этом сотрудничество РФ и КНР может выйти на новый уровень в контексте создания альтернативной международной финансовой системы.