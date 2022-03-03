Госдолг РФ вырос до 21 трлн рублей

Государственный долг России по итогам прошлого года увеличился на 10,5%, или на 1,981 трлн рублей, и составил 20,922 трлн рублей (18,1% от ВВП). При этом внутренний долг вырос на 11,8%, или на 1,735 трлн рублей, до 16,5 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты.

«Государственный долг увеличился на 1 981,5 млрд рублей, или на 10,5%, и составил 20 921,8 млрд рублей, или 18,1% ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 1 735,0 млрд рублей, или на 11,8%, и составил 16 486,4 млрд рублей, внешний долг в иностранной валюте — на $2,99 млрд (в рублевом эквиваленте — на 246,5 млрд рублей), или на 5,3% (на 5,9%), и составил $59,7 млрд (4 435,4 млрд рублей)», — говорится в материалах СП по исполнению бюджета.

В аналитической записке Счетной палаты также указано, что по итогам прошлого года низкий уровень исполнения расходов (менее 95%) показали 12 ведомств: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» (54,9%) Росархив (71,5%), Управление делами президента РФ (82%), Росмолодежь (85,3%), МГУ им. Ломоносова (87,7%), Ростуризм (89,7%), Росстандарт (90,5%), Минздрав (91,3%), Минпросвещения (92,1%), Минспорт (93,2%), ФАС России (93,4%), Минприроды (95%). Не в полном объеме были исполнены расходы по 41 из 45 госпрограмм, отметили аудиторы.

Ранее «Эксперт» писал, что государственный долг Москвы сократится более чем на 20% в 2022 году благодаря запланированному погашению облигаций 48-го выпуска на сумму 30 млрд рублей. Об этом рассказала министр правительства Москвы, глава департамента финансов Елена Зяббарова. Сумма госдолга Москвы по состоянию на 1 января 2022 года составляет 145,4 миллиарда рублей. Уровень долговой нагрузки на московский городской бюджет в настоящее время равен 4,5% от объема собственных доходов.