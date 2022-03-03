Граждан и бизнес поддержат льготами, отсутствием проверок и другими мерами

В Госдуму внесен пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Как сообщает ТАСС, в пояснительной записке к документам говорится, что они разработаны в целях защиты национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

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Про лицензии, проверки, кредиты и контракты

В частности, в случае принятия законопроектов, правительство получит право в 2022 году ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, а плановые проверки в отношении имеющих госаккредитацию организаций из сектора информационных технологий — и по 31 декабря 2024 года.

Еще одним шагом является возможность правительства разрешать бизнесу работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.

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Граждане, а также субъекты малого и среднего предпринимательства в 2022 году могут обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они использовали такую возможность во время пандемии. Заемщик вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

Речь идет о заемщиках, заключивших договор с кредитором до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу. Правом на такое обращение наделяются заемщики, отвечающие одновременно трем условиям: размер кредита по договору не должен превышать максимального размера, установленного правительством РФ; доход заемщика, обратившегося за приостановлением исполнения своих обязательств по кредитному договору, за месяц до обращения должен снизиться на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за год до обращения; в отношении этого заемщика на момент обращения не должен действовать аналогичный льготный период.

Правительство не оставило в стороне и вопрос госзакупок, которые могут пострадать в сложившейся ситуации. Так, по соглашению сторон они смогут изменять существенные условия контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок. Речь идет о контрактах, заключенных до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Согласно законопроекту, такие изменения возможны на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной администрации.

До 1 января 2023 года продлевается возможность получения членами саморегулируемой организации займов от нее за счет средств из компенсационного фонда. Правительство наделяется правом устанавливать особенности правоотношений в долевом строительстве, изменении проектной документации и разработке документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, в изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Документ предусматривает упрощение получения госуслуг, а также позволит предоставлять статус участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе организациям, которые имеют только филиал либо представительство в этих регионах.

Про налоги, лекарства, амнистию капиталов и активы

Еще один законопроект вносит поправки в Налоговый кодекс. Согласно ему, кабмин наделяется полномочиями в 2022 году издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов. В частности, речь идет о возможности в период с 1 января по 31 декабря 2022 года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, продлять сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Кроме того, кабмин также получает право продлить срок уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, предоставления в налоговые органы отчетности, а также направления и исполнения требований об уплате налогов и сборов.

Еще одним важным решением для обеспечения граждан лекарствами стало предложение включить изменение курса валют в критерии при установке предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Сегодня цены на них устанавливаются правительством в зависимости от экономических и социальных критериев. Законопроектом предлагается дополнить статью критерием об изменении курса иностранной валюты. Кроме того, медицинские организации смогут закупать по упрощенной процедуре лекарства, расходные материалы и медицинские изделия (по решению учредителя). Фонд социального страхования сможет приобретать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.

У единственного поставщика можно будет закупать лекарства и медицинские изделия, не имеющие российского аналога, но при условии, что производитель — не из страны, которая ввела санкции против России. Также максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается в полтора раза — с 1 млн до 1,5 млн рублей.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий проведение четвертого этапа амнистии капиталов. Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также защиту их имущественных интересов. Теперь у граждан РФ появится возможность задекларировать наличные денежные средства. Кроме того, под амнистию подпадут и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как это было ранее.

Что касается снижения стоимости чистых активов обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ ниже уставных капиталов в 2022 году, то оно не повлечет их ликвидацию или уменьшение размера уставного капитала. Согласно предлагаемым изменениям, снижение стоимости чистых активов акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью ниже размера его уставного капитала по окончании 2022 года не учитывается для целей применения статей законов, предполагающих ликвидацию ООО и АО или уменьшение их уставных капиталов.

Задача — найти равновесие

Россия сегодня стала объектом беспрецедентных санкций со стороны западных стран. Иностранные компании массово уходят с рынка России под давлением национальных правительств, цель которых — дестабилизировать нашу экономику, констатирует Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Компании теряют деньги, но фактически находятся в заложниках у своих правительств, и поэтому вынуждены жертвовать собственными интересами, сохраняя лояльность «домашнему» режиму.

Россия к санкциям готовилась, но все предусмотреть невозможно, отмечает политолог. Сейчас ЦБ и правительство принимают ряд мер по стабилизации экономики, в первую очередь ограничивая возможности для проведения спекулятивных операций и поддерживая честный бизнес. Системная поддержка поможет бизнесу избежать просадки и возможно даже быстрее начать занимать освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши.

Сейчас правительство и регулятор заинтересованы поддержать бизнес, помочь ему сохранить предприятия и обеспечить стабильность их работы, несмотря на волатильность. Очевидно, указывает Донцов, что добиться экономического роста в условиях высокой ключевой ставки ЦБ непросто. Но задача — найти равновесие, определить для денег справедливую цену, чтобы сейчас стабилизировать рынок.

Экономике нужно ручное управление

Директор по инновациям компании «ОС-Центр» Петр Заборцев отмечает: после стресса первых дней санкций правительство внесло два законопроекта, направленных на экономические меры противодействия и защиту нашего рынка. Эти законопроекты весьма показательны и, очевидно, раскрывают текущие подходы к управлению экономикой в кризисных ситуациях.

Законопроекты содержат целы ряд важных мер, напоминает эксперт. В их числе мораторий на плановые проверки МСП, автоматическое продление лицензий и разрешений, введение права на кредитную отсрочку при неплатежеспособности, право пересмотреть условия контракта, если обстоятельства не располагают к его выполнению. Предполагаются изменение и упрощение регулирования в области строительства, право на перенос на более поздний срок налоговых проверок и налоговых платежей по региональным и муниципальным налогам, право повышать цены на жизненно-важные лекарственные препараты на основе изменения курса и право закупа лекарств у единственного поставщика. А также некоторые дополнительные инструменты, направленные на амнистию капитала.

При этом перед страной стоит ряд важных проблем, обращает внимание Заборцев. В их числе изъятие значительной части наших ЗВР и отказ в их использовании для торговых операций, запрет на поставку чувствительных товаров микроэлектроники и машиностроения и фактическая торговая блокада со стороны крупных морских перевозчиков. Ощутим будет и уход с российского рынка значительной части поставщиков непродовольственных товаров, волатильность и нервозность на валютном рынке, уход значительной части денежного капитала в спекуляции.

Кроме того, считает эксперт, добавляется созданная повышением ставки ЦБ невозможность кредитного финансирования существующих программ, которая уже привела к блокировке финансирования, например, госзаказа по 223-ФЗ. Есть и неопределенность в осознании ситуации предпринимательским сообществом, и, соответственно, желание ограничить работу и защитить то, что есть.

«Даже невооруженным глазом видно, что меры эти никак не связаны с тем, что по факту происходит, — считает Заборцев. — По сути, правительство отказывается от активной роли в экономике. Снижает степень регулирования и желает посмотреть, чем всё это закончится. Не думаю, что мы ждем от правительства такой пассивности — оно никак не решает возникших проблем, а только самоустраняется от их разрешения».

При продолжении такой безынициативной политики, полагает эксперт, в марте страна столкнется с резким замедлением экономической активности на 10-20% относительно предыдущих месяцев и аналогичного периода прошлого года.

В такой ситуации, полагает Заборцев, нужно вместо ограничения финансирования пойти по пути его расширения — особенно для стимулирования импортозамещения. Нужно, по его мнению, на местах решать с производственными компаниями вопросы того, как повысить их выпуск, чтобы компенсировать замещение импорта, в экстренном порядке заниматься восстановлением цепочек поставок, падающих из-за ограничения импорта. Каждая компания, которая столкнулась с проблемой в поставках, должна знать куда обратиться, чтобы ей помогли найти альтернативного внутреннего поставщика, уверен эксперт.

Переход экономики на мобилизационные рельсы

Ограничительные меры недружественных стран против России выходят не только за рамки международного права, но и за пределы экономической целесообразности, указывает, в свою очередь, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Сложившаяся обстановка требует использования особых методов организации всех сторон жизни нашего общества. И пакет предложений, сформулированных правительством и направленный на рассмотрение в Думу, это начало формирования принципиально нового механизма регулирования всех экономических и социальных сторон существования нашей страны.

Радикальное вмешательство государства в экономику процессы превратилось в настоятельную необходимость, говорит аналитик. Постоянно меняющаяся реальность требуется адекватной и максимально оперативной реакции со стороны исполнительных органов власти. В этом смысле очень показательны, предлагаемые поправки к Налоговому кодексу. Как известно, в иерархии правовых документов, определяющих жизнь нашей страны, кодированные законы идут сразу после Конституции. Они являются одной из основ стабильности. Однако чрезвычайная ситуация требует и чрезвычайных мер. И то обстоятельство, что нормативные акты правительства в течение (как минимум) текущего года будут, по сути, определять фискальный режим (замещая Налоговый кодекс), отдавая в руки исполнительной власти действенный инструмент экономического регулирования.

Широкий спектр налоговых послаблений, связанных с отсрочкой уплаты налогов и сборов, а также страховых взносов, несомненно, поддержат предпринимательскую активность в стране. Возможность же высших региональных органов власти корректировать свой налоговый режим, поддержит мелкий и средний бизнес на местах. Этому будет способствовать и мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса. Пока все это ограничивается 2022 годом (исключая IT-сферу), но не исключено, что данные изменения в итоге будут носить долгосрочный характер, что позитивно скажется экономике в целом, считает Анатолий Гожий.

Программа правительства предполагает широкий спектр мер поддержки населения и бизнеса. Но все эти изменения были бы актуальны и в более спокойно ситуации, уверен Гожий. Так особые льготы для IT-сектора, учитывая наше фатальное отставание в данной сфере, запоздало лет на восемь. В текущем же режиме все планируемые мероприятия (кредитные каникулы, изменения в сфере госзакупок, фармацевтике и т.п.), несомненно, помогут нашему обществу справиться с возникшими трудностями.

Происходит не корректировка, а кардинальное изменение роли государства в жизни нашего общества, заключает эксперт. Отечественная хозяйственная система с необходимостью должна перейти на рельсы мобилизационной экономики, что требует чрезвычайных полномочий для правительства, иных управленческих структур и органов местного самоуправления.