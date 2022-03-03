И снова «На лыжи!»: в регионах пройдут спортивные праздники

Компания En+ Group проведет День спорта «На лыжи!» в Иркутской и Челябинской областях, Красноярском крае, республике Хакасия. Программа включает в себя лыжные заезды, мастер-классы, соревнования, интерактивы и анимацию для детей.

Мероприятия пройдут 6 и 13 марта. Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте проекта «На лыжи!». Принять участие приглашаются все желающие – как любители, так и профессионалы. Победители соревнований получат призы и памятные подарки.

«En+ Group более 6 лет проводит мероприятия проекта "На лыжи!". Продвижение здорового образа жизни и популяризация лыжного спорта среди сотрудников компании, их семей и жителей регионов - важное социальное направлениями компании, говорит Вера Курочкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью En+ Group. Благодаря проекту мы строим и обновляем лыжную инфраструктуру в городах, организуем спортивные мероприятия и соревнования, ведем подготовку лыжных тренеров, вносим вклад в развитие юношеских команд. Благодаря проекту "На лыжи!" в этом году мы открыли обновленную лыжную базу в Дивногорске».

Открытие лыжного полигона в Дивногорске – лишь одно из последних достижений проекта. Ранее также была построена новая лыжная база международного уровня в Тулуне, реконструирован лыже-биатлонный комплекс в Ангарске, ведется поэтапная реконструкция лыжного стадиона в Братске. В целом, «На лыжи» стартовали в 2016 году в городах Сибири и Урала по инициативе промышленника Олега Дерипаска с целью повышения интереса населения к спорту, формирования системы подготовки олимпийского резерва и возрождения чемпионских традиций сибирских лыжников. Только в прошлом сезоне в отборочных этапах соревнований приняли участие более 500 человек. На постоянной основе лыжные тренеры проходят повышение квалификации, а с 2019 года победители конкурса «Лучший лыжный тренер года» поощряются стипендиями.

«Инициатором был сам Олег Дерипаска, он прекрасно катается на лыжах, его знают многие спортсмены-лыжники, – ранее в эфире Матч.ТВ отметила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. – Этот проект сразу начал очень активно работать у нас в Сибири. Я приезжаю практически на все финалы, многих ребят знаю не понаслышке. Для наших регионов такие социальные проекты даже более важны, чем мое желание в будущем увидеть новых чемпионов в сборной команде из этого проекта».