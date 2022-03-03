IKEA, Apple, KONE: прощаемся, но не уходим

Чрезвычайно громкий демарш сегодня устроила нидерландская (не шведская, как многие до сих пор считают) компания IKEA. В англоязычном твиттере торгово-промышленной группы опубликовано следующее заявление: «Война оказывает огромное влияние на людей, приводит к серьезным сбоям в цепочке поставок и изменению условий торговли. Поэтому группа компаний решила временно приостановить деятельность в России».

Не совсем понятно, какую войну имели в виду в компании. Учитывая, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию по демилитаризации и денацификации, то, возможно, имелась с виду «тотальная экономическая война», которую, если верить недавним словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, Запад развязал против России. Как бы то ни было, двери сине-желтых мебельных центров будут закрыты с завтрашнего дня до 31 мая.

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Заморозит компания и локализованную в России часть производства. Сотрудников (но не всех) переведут на работу на складах. Получать зарплату они продолжат (правда, не уточняется, в каком размере). При этом сеть торговых центров «Мега», принадлежащая российской «дочке» IKEA «Ingka Centres», не закрывается и даже не приостанавливается.

В данном контексте стоит отметить, что еще в октябре прошлого года Inter IKEA устами исполнительного директора Джона Абрахамссона Ринга предупреждала в интервью Bloomberg о дефиците товаров в своих магазинах до середины 2022 года из-за кризиса в цепочке поставок, вызванного нехваткой транспортных контейнеров и ограничениями в портах. Сделано это было на фоне очередной волны коронавируса, о котором сейчас, кажется, все уже забыли. Пандемические затруднения с доставкой для розничных сетей отмечались тогда руководством компании по всему миру.

По словам Ринга, чтобы совладать с ситуацией, IKEA вынуждена была сосредоточиться на поставках в магазины лишь популярных товаров. «Не думаю, что мы выберемся из дебрей в этом финансовом году. Это продлится до августа следующего года», — заметил тогда топ-менеджер. Кстати, в последние месяцы посетители российских магазинов сети воочию могли наблюдать сокращение ассортимента.

Если сопоставить прошлые заявления руководства IKEA с текущими, то создается впечатление, что в компании, используя политическую конъюнктуру, решили просто несколько оптимизировать расходы. Насколько верным был такой расчет, покажет будущее, ведь за время отсутствия на рынке свою долю можно просто потерять.

На мебельном рынке импортонезаместимых нет

«IKEA многому научила российских мебельщиков — технологиям маркетинга, продажи, сервиса, подхода к клиенту. IKEA также размещала заказы на производство своей продукции на российских мебельных предприятиях. Но IKEA приостанавливает работу, а наши российские производственные мощности никуда не деваются. Нам жаль, что IKEA приостановила работу на российском рынке, но жизнь не останавливается. Если вы зайдете в наши мебельные торговые комплексы, вы заметите, что ассортимент нашей российской мебели стал значительно шире, и наша мебельная промышленность сейчас может предложить значительно больший выбор, чем IKEA», — заявил «Эксперту» Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

По его словам, IKEA — это безусловно заметный мировой бренд, но компания не занимала доминирующего положения на отечественном рынке. «В объеме продаж мебели доля импорта занимает 40%. Даже полное отсутствие импорта на российском рынке мебели пойдет лишь на руку российской мебельной промышленности, так как сегодня мы уже обладаем и современными мебельными предприятиями, и технологиями производства качественной мебели. Сейчас, безусловно, временно сократится ассортимент фурнитуры, а сроки поставок увеличатся. Но это ненадолго, через какое-то время все наладится», — уверен глава АМДПР.

Он также заметил, что накануне заявление о выходе с рынка сделала и датская компания Jysk, пришедшая сюда всего лишь год назад и не успевшая завоевать значимый сегмент, хотя за рубежом они являются основным конкурентом IKEA. Остальные же иностранные производители и продавцы на сегодня продолжают работать.

«Яблоки» с наценкой

Как говорится, свято место пусто не бывает. Нежелание терять свою долю рынка демонстрируют не только представители в мебельной отрасли. Например, корпорация Apple, громогласно объявившая несколько дней назад о приостановке продаж в нашей стране и поставок всего своего «стаффа» на российские прилавки по все тем же политическим причинам, сегодня удивила и своих поклонников, и ненавистников. Каким бы суровым в отношении России не было общественное мнение на Западе, но наследники Джобса, похоже, действительно умеют «мыслить иначе».

Магазины Apple re:Store в Москве не работали всего один день. Фанаты «яблофонов» еще не успели выплакать все слезы на страницах притормаживаемого Роскомнадзором Facebook, как ленты новостей запестрели сегодня сообщениями о том, что фирменные торговые точки снова открыты. Причем, в наличии имеется почти весь модельный ряд телефонов iPhone 13. Цены, правда, по свидетельству очевидцев, выросли процентов на тридцать. Остается только отметить оперативность реструктуризации системы продаж «надкусанных яблок».

Кстати, заявления об уходах и возвращениях зачастую вызывают ажиотажный спрос на продукцию, что сегодня было видно на примере некоторых гипермаркетов тех же нидерландско-шведских мебельщиков. Маятниковая миграция бизнеса вполне способна приносить дивиденды.

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Репутация на кону

Еще одним ньюсмейкером сегодня стал известный мировой производитель лифтового оборудования и эскалаторов KONE. Легкие на подъем финны деликатно, как и подобает высокотехнологичным компаниям, предупредили российских клиентов «о временном прекращении поставок». Сделано это было во все том же характерном для западного бизнеса обтекаемом корпоративном стиле.

«Это связано с внезапными изменениями в логистических цепочках, возникшими из-за украинского кризиса, и с общей текущей неопределенностью глобального рынка. Мы в KONE опечалены и потрясены происходящим в Украине. Как всегда, безопасность людей является нашим главным приоритетом, и та роль, которую мы играем в поддержании жизнедеятельности общества, означает, что мы будем продолжать вести бизнес в России, насколько это возможно», — говорится в сообщении, полученном «Экспертом» из данной компании.

В этом же релизе подчеркивается, что KONE «остается на российском рынке», где финны успешно работали 75 лет и имеют представительства в 40 городах. Когда именно будут возобновлены поставки, компания обещала сообщить клиентам отдельно.

Понятно, что KONE не готов ставить на кон свою репутацию в Европе, игнорируя санкционное давление ЕС на РФ. Однако и просто так отдать здесь свою нишу конкурентам тоже было бы плохой стратегией. Поэтому компания ведет себя максимально осторожно.

За обратный билет придется заплатить

«Уходящих, но не уходящих» представителей крупного западного бизнеса, несмотря на разную степень осторожности, объединяет то, что большинство из них вместе с сообщениями о приостановках своих продаж и поставок публикуют информацию, касающуюся пожертвований в различные благотворительные фонды для оказания поддержки пострадавшим в результате российской спецоперации. Такие жесты, безусловно, выглядят весьма благородным проявлением социальной ответственности. Ведь беженцы в любом случае нуждаются в гуманитарной помощи.

Впрочем, хотелось бы, чтобы наши деловые партнеры были последовательны в своих действиях. Поэтому в стоимость «обратного билета» для возвращения на российский рынок им правильно было бы сразу заложить средства, которые будут пожертвованы, например, в пользу людей, пострадавших за последние 8 лет от действий украинских силовиков на Донбассе. Это, с учетом погашения чисто оперативных издержек, была бы вполне справедливая цена.

