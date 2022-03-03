Китай четко обозначил свою позицию по санкциям против РФ

Сначала Поднебесная призвала к прекращению огня и к переговорам между Россией и Украиной, а затем, в среду 2 марта, поставила все точки над «i» и объявила о том, что не присоединится к санкциям коллективного Запада против Москвы.

Статья по теме: Китай готов смягчить удар санкций по России

Заявление о фактической поддержке России, проводящей военную операцию на Донбассе, сделал глава китайского финансового регулятора Комиссии по регулированию банковского и страхового сектора КНР (CBIRC). По словам председателя CBIRC Го Шуцина, его ведомство не намерено участвовать в таких санкциях и будет продолжать поддерживать нормальные экономические и торговые отношения со всеми заинтересованными сторонами.

«Все следят за последним военным конфликтом между Россией и Украиной, — приводит китайская газета Global Times («Хуаньцю шибао» — подразделение официальной «Жэньминь жибао») слова Го Шуцина на пресс-конференции в Пекине. — Позиция Китая ясно заявлена Министерством иностранных дел. Наша международная политика последовательна. Что касается финансовых санкций, то мы их не поддерживаем».

Статья по теме: Китай считает, что Запад пострадает от санкций больше, чем Россия

При этом Го обратил внимание на особенно негативное отношение Пекина к «односторонним» санкциям, которые, по его словам, не решают проблем.

«Что касается финансовых санкций, то мы их не поддерживаем, потому что они не эффективны и не имеют никакого юридического обоснования, — подчеркнул глава регулирующего органа, который также возглавляет парторганизацию Народного банка Китая, центрального банка КНР. — Китай к таким санкциям не присоединяется».

Го также сообщил, что, по крайней мере, пока санкции не оказывают на Китай никакого воздействия.

«В целом можно сказать, — разъяснил главный финансовый регулятор Поднебесной, — что мы не ощущаем никакого воздействия (санкций), потому что наша экономическая и финансовая системы очень стабильны и устойчивы», — цитирует его китайское официальное издание.

Го Шуцин не единственный высокопоставленный чиновник КНР, который отверг позицию Запада в конфликте вокруг Украины. США и их союзники потребовали от Китая стать на их сторону и присоединиться к многочисленным жестким санкциям против России. Москва, естественно, тоже стремится к публичной поддержке Китая, но пока об этом официально не просила, замечает Global Times.

С другой стороны, по мнению американской Zero Hedge, Китай все же пытается, по крайней мере, так считает это интернет-издание, несколько дистанцироваться от России, которая прибегла к таким радикальным действиям, как военная операция. По крайней мере, именно так издание характеризует впечатление западных журналистов от поведения Пекина, сравнивающих его с заявлениями о тесной дружбе, сделанными российским и китайским лидерами в начале февраля во время переговоров в столице КНР.

С первого дня военной операции на Донбассе Пекин призывал к диалогу между Москвой и Киевом и выражал крайнюю озабоченность потерями среди мирного населения Украины, пишет Global Times. На позицию Китая оказывает влияние и то обстоятельство, что на Украине и особенно в Киеве сейчас находится немало китайских граждан и что отдельные украинцы, недовольные позицией Пекина, относятся к ним не самым лучшим образом.

Киев неоднократно просил Пекин оказать давление на Россию с целью убедить ее прекратить боевые действия, но МИД КНР не только не обращалось к России с такой просьбой, но и не квалифицировал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в терминах, которые Москва считает в не применимыми к данной ситуации.