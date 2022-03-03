Концерт “Безумные танцы с Фабио Мастранджело”

Самое зажигательное и темпераментное гала-шоу «Безумные танцы» — это возможность окунуться в мир ярких эмоций и насладиться настоящими шедеврами чарующего мира танца!

В программе - таинственный Восток, страстная Латинская Америка, безудержные Половецкие пляски, пряные мелодии солнечной Испании, и, конечно, легендарное танго. Это именно та музыка, под которую сложно усидеть на месте. Со сцены прозвучат яркие “хиты”, которые ассоциируются с танцевальными ритмами разных эпох и народов. Каждый сможет насладиться и своим любимым музыкальным номером, и другими жемчужинами классической музыки - Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан и “7:40”.

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", маэстро Фабио Мастранджело, солистка оперной труппы Большого театра Дарья Зыкова, участники проекта «Танцы со звездами» призеры чемпионата мира по латиноамериканской и европейской программам Инна Свечникова и Николай Пантюхин, артисты театра «Варьете», бандонеонист Иван Таланин и эффектное трио балалаек создадут волшебную атмосферу.

Начало в 19.00 Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Подробности: https://orchestra.ru/concert/

Билеты в кассах оркестра: +7 (916) 866-99-99 и на сайте: https://orchestra.ru/booking/2051