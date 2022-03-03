Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной, но спецоперацию продолжит

Москва готова к переговорам с Киевом, но будет продолжать специальную операцию.

Такое заявление в интервью российским и иностранным СМИ сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, наша страна не может себе позволить сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности РФ, передаёт РИА Новости.

«Россия настроена обсуждать гарантии безопасности Украины и всей Европы, но мы не исключаем, что Вашингтон влияет на Киев в вопросе переговоров, что лишь затягивает процесс», – отметил Лавров.

При этом он отметил, что когда-то Россия и Украина всё-таки смогут договариваться.

«Но это должен быть только равноправный диалог, а к этому наши западные коллеги не готовы», – резюмировал министр иностранных дел России.

Ранее «Эксперт» сообщал https://expert.ru/2022/03/2/rossiyskaya-delegatsiya-gotova-prodolzhit-peregovory-s-ukrainoy-2-marta/, что 3 марта в Белоруссии пройдёт второй раунд переговоров между Россией и Украиной.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. В делегацию РФ, помимо возглавившего ее Владимира Мединского, вошли заместитель главы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Украину на переговорах представляют министр обороны Алексей Резников, председатель партии «Слуга народа» Давид Арахамия, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, замглавы МИДа Николай Точицкий, а также первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, её цель — защитить жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».