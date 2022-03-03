Минобороны: наемники на Украине не будут иметь права на статус военнопленного

Все западные наемники, которые прибудут на Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Хочу официально подчеркнуть — все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного», — заявил Конашенков. Представитель российского военного ведомства отметил, что все атаки иностранных наемников на войска РФ на территории Украины производятся с применением поставляемого западными странами оружия.

Конашенков пояснил, что иностранных наемников после их задержания будет ожидать привлечение к уголовной ответственности.

Согласно данным Минобороны, около 200 наемников прибыли в батальон националистов на территории Украины из Хорватии. По словам Конашенкова, в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве, которому в том числе сообщили, что российской стороне известно о прибытии наемников.

Конашенков заявил также, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников частных военных компаний (ЧВК) для отправки на Украину. «Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование Французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих - этнических украинцев для помощи киевскому режиму», — сказал Конашенков. Он напомнил, что по заявлению президента Украины Владимира Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наемников.

Официальный представитель Минобороны отметил, что военные силы РФ продолжили наступление, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР. Под контроль взяты населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевенковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очеревятая и Новопрокоповка.

«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая — Красный Лиман — Приволье. Подразделения Вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 км и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка», — рассказал Конашенков.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в Госдуму внесено предложение о поправках в Уголовный кодекс, устанавливающих наказание за ложную информацию о деятельности Вооруженных сил РФ. УК предлагается пополнить новой статьей 207.3, которая будет предусматривать уголовную ответственность «за заведомо ложное распространение информации о деятельности наших Вооруженных сил в период исполнения обязанностей по защите граждан и государства». Максимальное наказание по первой части проектируемой статьи предполагало бы до трех лет лишения свободы; в случае, если для распространения ложной информации использовался интернет, срок лишения свободы составит от пяти до 10 лет. Распространение фейка, которое повлекло за собой общественно-опасные последствия, предлагается наказывать сроком лишения свободы до 15 лет. Необходимость в поправках обусловлена большим количеством появившихся в последние дни фейков, дискредитирующих российскую армию и проводимую Россией спецоперацию на Украине, подчеркнул Василий Пискарев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, её цель — защитить жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».