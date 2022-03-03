Мировая экономика потеряет $1 трлн к 2023 году из-за кризиса на Украине — британские аналитики

Объем глобальной экономики из-за ситуации вокруг Украины к следующему году может сократиться на 1%, что равнозначно $1 трлн.

Об этом говорится в исследовании британского Национального института экономических и социальных исследований (National Institute for Economic and Social Research, NIESR), на которое обратило внимание агентство «Интерфакс». Согласно прогнозам организации, уровень мировой инфляции в следующем году увеличится на два процентных пункта.

«Россия и Украина являются важными поставщиками сырья, включая титан, палладий, пшеницу и кукурузу. Поэтому мы предполагаем, что усилятся проблемы с цепями поставок для секторов, использующих это сырье, среди которых автомобильная и авиастроительная промышленность и производство смартфонов», — поясняется в исследовании.

По мнению аналитиков NIESR, потери от жестких санкций для российской экономики будут смягчены скачком цен на энергоресурсы, хотя в целом рестрикции будут иметь негативный эффект. Ожидается, что ВВП России снизится на 1,5% в этом году и более чем на 2,5% к концу 2023-го. Инфляция в стране может превысить 20% уже в 2022 году, считают исследователи.

Отмечается, что с учетом имеющихся торговых связей и зависимости от российских поставок энергоресурсов наиболее тяжелые последствия нынешней ситуации может ощутить на себе Европа; на странах с развивающейся экономикой конфликт на Украине отразится в меньшей степени.

Рост экономики Великобритании в результате конфликта может замедлиться на 0,8 процентных пункта, прогнозируют в NIESR, и составить 4% в 2022 году. Инфляция в стране, по рассчетам британских экспертов, в этом году будет около 7%.

Ранее «Эксперт» писал о том, что введение сверхжестких антироссийских санкций привело к бурному росту мировых цен на сырьевые товары, от поставок которых из России зависит остальной мир. Исторический рекорд обновили газ и алюминий. Это неизбежно приведет к росту инфляции в США и ЕС и спаду мировой экономики. Основная причина роста спроса на нефть, как, в прочем, и на многие другие сырьевые ресурсы, — постоянно растущая геополитическая напряженность и риски срыва поставок товарных активов из России.